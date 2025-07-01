Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 08:43 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 08:44 - Güncelleme:

1 Temmuz 2025 Salı günü ma programı sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılan konulardan biri oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son 16 turu maçları oynanacak. Bugün oynanacak maçları izlemek isteyeler Bugün maç var mı, saat kaçta? sorusunun cevabını sorgulatıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Bu akşam maç var mı, saat kaçta maçı var? Sporseverler bu sorunun cevabını arama motorlarında araştırmaya başladı. 1 Temmuz 2025 Salı günü FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve saatleri... BUGÜN MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA? Futbolseverler gözü bugünkü maç programına çevirdi. 1 Temmuz 2025 Pazar günü, hem yerel liglerden hem de uluslararası arenadan birçok futbol mücadelesi ekranlara gelecek. 1 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI Dünya - FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu 22.00 Real Madrid - Juventus - TRT 1, Tabii Brann 2-Pors Grenland - 17:00 Valur-Stjarnan - 22.30 FC Jazz-EPS - 18.30 KuPS-Gnistan - 18.00 Hudiksvalls FF-Friska Viljor - 20.00 Vanersborgs FK-Torslanda IK - 20.30 Super Nova-Auda - 18.00 Riga FC-FS Jelgava - 20.00 Cumbaya FC-Nueve de Octubre - 23.30 San Antonio-Gualaceo- 03. 00 İlgili Haber Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin