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Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Temmuz 2025 Salı günü ma programı sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılan konulardan biri oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son 16 turu maçları oynanacak. Bugün oynanacak maçları izlemek isteyeler Bugün maç var mı, saat kaçta? sorusunun cevabını sorgulatıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Bu akşam maç var mı, saat kaçta maçı var? Sporseverler bu sorunun cevabını arama motorlarında araştırmaya başladı. 

1 Temmuz 2025 Salı günü FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI, SAAT KAÇTA?

Futbolseverler gözü bugünkü maç programına çevirdi. 1 Temmuz 2025 Pazar günü, hem yerel liglerden hem de uluslararası arenadan birçok futbol mücadelesi ekranlara gelecek. 

Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

1 TEMMUZ 2025 MAÇ PROGRAMI

Dünya - FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu

22.00 Real Madrid - Juventus - TRT 1, Tabii

Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

Brann 2-Pors Grenland -  17:00

Valur-Stjarnan - 22.30

FC Jazz-EPS - 18.30

Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 4. Resim

KuPS-Gnistan - 18.00

Hudiksvalls FF-Friska Viljor - 20.00

Vanersborgs FK-Torslanda IK - 20.30

Super Nova-Auda - 18.00

Bugün maç var mı, saat kaçta? 1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu - 5. Resim

Riga FC-FS Jelgava - 20.00

Cumbaya FC-Nueve de Octubre - 23.30

San Antonio-Gualaceo- 03. 00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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