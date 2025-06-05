Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu
5 Haziran Perşembe günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi ulusal kanalların yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı listelerini güncel olarak takip ediyor. İşte 5 Haziran 2025 tv yayı akışı...
5 Haziran 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor.
Bu akşam NOW'da Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Uzak Şehir, Star TV'de Kral Kaybederse, Show TV'de ise Güldür Güldür Show gibi programlar ekrana gelecek. Öte yandan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bugün saat 16.00'da final bölümü yayınlanacak. TV8'de ise Survivor yarışma programının yeni bölümü ekrana gelecek.
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynasız Haluk
22:20 Emeklilik Planı
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Dizi
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
01:15 Çift Kişilik Oda
03:45 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:00 Çift Kişilik Oda
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Yedi Bela Hüsnü
02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Kral Kaybederse
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:30 Ketenpere
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Zor Ölüm 3
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
22:00 İspanya - Fransa