Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2025 13:00 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 13:00 - Güncelleme:

5 Haziran Perşembe günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi ulusal kanalların yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı listelerini güncel olarak takip ediyor. İşte 5 Haziran 2025 tv yayı akışı...

5 Haziran 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor. Bu akşam NOW'da Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Uzak Şehir, Star TV'de Kral Kaybederse, Show TV'de ise Güldür Güldür Show gibi programlar ekrana gelecek. Öte yandan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bugün saat 16.00'da final bölümü yayınlanacak. TV8'de ise Survivor yarışma programının yeni bölümü ekrana gelecek. 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Can Borcu 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aynasız Haluk 22:20 Emeklilik Planı 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:45 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Dizi 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 01:15 Çift Kişilik Oda 03:45 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çift Kişilik Oda 23:00 Çift Kişilik Oda 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI 00:15 Yedi Bela Hüsnü 02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 04:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 09:00 Aşk Laftan Anlamaz 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 00:30 Kral Kaybederse 03:00 Kaderimin Oyunu 05:00 Aramızda Kalsın 07:00 Güne Başlarken 09:45 Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Kral Kaybederse 22:30 Ketenpere 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:45 Hangimiz Sevmedik 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Zor Ölüm 3 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 01:30 İşte Benim Stilim 04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 06:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2025 22:00 İspanya - Fransa İlgili Haber Dizilerin yeni bölümleri bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin