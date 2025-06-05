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Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 Haziran Perşembe günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi ulusal kanalların yayın akışı belli oldu. İzleyiciler TV yayın akışı listelerini güncel olarak takip ediyor. İşte 5 Haziran 2025 tv yayı akışı...

5 Haziran 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geliyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bu akşam NOW'da Çift Kişilik Oda, Kanal D'de Uzak Şehir, Star TV'de Kral Kaybederse, Show TV'de ise Güldür Güldür Show gibi programlar ekrana gelecek. Öte yandan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bugün saat 16.00'da final bölümü yayınlanacak. TV8'de ise Survivor yarışma programının yeni bölümü ekrana gelecek. 

Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu - 1. Resim

5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynasız Haluk

22:20 Emeklilik Planı

Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu - 2. Resim

5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Dizi

Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu - 3. Resim

5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

01:15 Çift Kişilik Oda

03:45 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

23:00 Çift Kişilik Oda

Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu - 4. Resim

5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Yedi Bela Hüsnü

02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

04:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu - 5. Resim

5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 

00:30 Kral Kaybederse

03:00 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:30 Ketenpere

Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu - 6. Resim

5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Zor Ölüm 3

Bugün televizyonda ne var? TV yayın akışı 5 Haziran 2025 belli oldu - 7. Resim

5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI 

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

22:00 İspanya - Fransa

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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