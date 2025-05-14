Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu
14 Mayıs 2025 Çarşamba günü televizyon kanallarında bugün Eşref Rüya, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca Trabzonspor - Galatasaray maçı futbolseverlerle bir araya gelecek.
Bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV gibi kanallarda yayın akışı belli oldu.
ATV’de Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanı yaşanırken TV8'de ise Survivor All Star-Gönüllüler yarışması yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Trabzonspor - Galatasaray
22:50 Kupa Töreni
23:30 Kuruluş Osman
02:30 Aldatmak
05:20 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Yerli Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Siyah Kalp
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:15 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"
22:25 Gönül Dağı
01:25 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"
03:05 Teşkilat
05:30 Şehrime Hoş Geldiniz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Adım Farah
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim