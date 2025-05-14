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Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü televizyon kanallarında bugün Eşref Rüya, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca Trabzonspor - Galatasaray maçı futbolseverlerle bir araya gelecek.

Bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV gibi kanallarda yayın akışı belli oldu.

ATV’de Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanı yaşanırken TV8'de ise Survivor All Star-Gönüllüler yarışması yayınlanacak.

Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - 1. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Trabzonspor - Galatasaray

22:50 Kupa Töreni

23:30 Kuruluş Osman

02:30 Aldatmak

05:20 Hercai

Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Yerli Dizi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - 3. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Siyah Kalp

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:15 Bahar

Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - 4. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - 5. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"

22:25 Gönül Dağı

01:25 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"

03:05 Teşkilat

05:30 Şehrime Hoş Geldiniz

Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - 6. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Adım Farah

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

Bugün televizyonda neler var? TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba merak konusu oldu - 7. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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