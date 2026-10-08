Bugün yağmur var mı, 8 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den günün tahmini
8 Ekim 2026 Perşembe günü yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Bugün yağmur var mı, 8 Ekim Perşembe hava nasıl olacak soruları araştırılırken yağış beklenen iller de Meteoroloji tarafından duyuruldu.
Yurdun batısında daha sakin ve çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava öne çıkarken, kuzey ve doğu kesimlerde yağış ihtimali artıyor. Günün öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Batı Karadeniz’in büyük bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun bazı noktaları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Antalya ve Toroslar çevresinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor.
Marmara'nın büyük bölümü, Ege'nin batısı ve kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde yağışsız bir gün yaşanması bekleniyor. Yağışların görülebileceği yerlerde gök gürültüsü de zaman zaman yağışa eşlik edebilecek.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
8 Ekim Perşembe günü Antalya, Adana, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Yozgat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Çorum, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu, Karadeniz ve doğu kesimlerde daha geniş bir alana yayılacağı, akşam saatlerinde ise ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
8 EKİM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BURSA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile Doğu Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA 19°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURDUR 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY 16°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANKIRI 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KONYA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DÜZCE 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
KASTAMONU 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu , yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı