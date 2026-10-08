8 Ekim 2026 Perşembe günü yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Bugün yağmur var mı, 8 Ekim Perşembe hava nasıl olacak soruları araştırılırken yağış beklenen iller de Meteoroloji tarafından duyuruldu.

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Yurdun batısında daha sakin ve çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava öne çıkarken, kuzey ve doğu kesimlerde yağış ihtimali artıyor. Günün öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bugün yağmur var mı, 8 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den günün tahmini

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Batı Karadeniz’in büyük bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun bazı noktaları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ile Antalya ve Toroslar çevresinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Marmara'nın büyük bölümü, Ege'nin batısı ve kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde yağışsız bir gün yaşanması bekleniyor. Yağışların görülebileceği yerlerde gök gürültüsü de zaman zaman yağışa eşlik edebilecek.

Bugün yağmur var mı, 8 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den günün tahmini

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

8 Ekim Perşembe günü Antalya, Adana, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Yozgat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Çorum, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu, Karadeniz ve doğu kesimlerde daha geniş bir alana yayılacağı, akşam saatlerinde ise ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı, 8 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den günün tahmini

8 EKİM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya ile Doğu Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

Bugün yağmur var mı, 8 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den günün tahmini

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu , yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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