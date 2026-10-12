Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar ''Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?'' araştırırken 12 Ekim hava durumu verileri de MGM tarafından paylaşıldı.

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Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Isparta, Hatay, Edirne, Çanakkale, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?

Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? 12 Ekim hava durumu

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Ekim 2026 Pazartesi gününe ilişkin tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün içerisinde aralıklarla yağış görülecek. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? 12 Ekim hava durumu

Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Isparta, Hatay, Edirne, Çanakkale, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde dikkatli olunması gerekiyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? 12 Ekim hava durumu

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Kocaeli ve Sakarya dışındaki illerinde yağış bekleniyor. Ege Bölgesi’nde İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa’da sağanak geçişleri görülecek.

Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? 12 Ekim hava durumu

Akdeniz’de Antalya, Adana, Hatay, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağmur tahmin edilirken, Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı’da da sağanak yağış etkili olacak. Karadeniz’de Bolu, Kastamonu, Karabük, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars, Malatya ve Van’ın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölge genelinde yağış tahmin ediliyor.

Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? 12 Ekim hava durumu

12 EKİM HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Iğdır dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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