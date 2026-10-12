Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? 12 Ekim hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar ''Bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?'' araştırırken 12 Ekim hava durumu verileri de MGM tarafından paylaşıldı.
Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu, Antalya, Isparta, Hatay, Edirne, Çanakkale, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?
BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Ekim 2026 Pazartesi gününe ilişkin tahminlerine göre Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün içerisinde aralıklarla yağış görülecek. Bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Isparta, Hatay, Edirne, Çanakkale, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde dikkatli olunması gerekiyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.
Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin Kocaeli ve Sakarya dışındaki illerinde yağış bekleniyor. Ege Bölgesi’nde İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa’da sağanak geçişleri görülecek.
Akdeniz’de Antalya, Adana, Hatay, Burdur ve Isparta çevrelerinde yağmur tahmin edilirken, Ankara, Eskişehir, Konya ve Çankırı’da da sağanak yağış etkili olacak. Karadeniz’de Bolu, Kastamonu, Karabük, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu’da Erzurum, Kars, Malatya ve Van’ın da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa başta olmak üzere bölge genelinde yağış tahmin ediliyor.
12 EKİM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kocaeli ve Sakarya hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parcalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Iğdır dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.