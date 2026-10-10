Meteoroloji'den yurt genelinde yağış alarmı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı merak edilirken Meteoroloji'den yurt genelinde yağış alarmı ise gecikmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 11-17 Ekim 2026 dönemini kapsayan haftalık hava tahminini yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

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Yağışların ilk günlerde belirli bölgelerde görülmesi, haftanın ilerleyen günlerinde ise ülkenin büyük bölümüne yayılması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında da hafta başından itibaren değişim yaşanacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde başlangıçta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, salı gününden sonra özellikle güney ve batı bölgelerde düşmesi öngörülüyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı, hangi illerde yağmur yağacak?

Meteorolojiden yurt genelinde yağış alarmı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

11 Ekim Pazar günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Mersin'in batısı, Karaman'ın güneybatısı, Niğde, Kayseri'nin güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış beklenirken Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.

Meteorolojiden yurt genelinde yağış alarmı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

12 Ekim Pazartesi günü yağışların etkisini artırması bekleniyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Kocaeli, Kastamonu, Erzurum ve Ağrı çevrelerinde de yağış görülebilecek. Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği bildiriliyor.

Meteorolojiden yurt genelinde yağış alarmı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

13 Ekim Salı günü yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Aksaray, Nevşehir, Kayseri çevreleri, Çanakkale ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Meteorolojiden yurt genelinde yağış alarmı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

14 Ekim Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Iğdır dışında ülkenin genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. 15 Ekim Perşembe günü de parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yurt genelinde yağış alarmı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

16 Ekim Cuma günü İzmir ve Aydın dışında yurdun genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. 17 Ekim Cumartesi günü ise Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden yurt genelinde yağış alarmı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

11-17 Ekim 2026 haftalık hava tahminine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. 11 Ekim Pazar günü Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'in bazı kesimlerinde yağış bekleniyor. 12 Ekim Pazartesi günü Edirne, Kocaeli, Kastamonu, Erzurum ve Ağrı çevreleriyle birlikte Marmara, Ege, Akdeniz ve birçok iç ve doğu ilinde yağış görülebilecek.

13 Ekim Salı günü Çanakkale, İzmir'in kuzeyi, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. 14 Ekim Çarşamba günü Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Iğdır dışındaki bölgelerin büyük bölümünde yağış bekleniyor. 16 Ekim Cuma günü İzmir ve Aydın dışında yurdun genelinde, 17 Ekim Cumartesi günü ise Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinde sağanak görülebileceği öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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