Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 29 Mayıs Perşembe yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi...

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 29 Mayıs Perşembe yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 29 Mayıs Perşembe yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası üzerine yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. İşte yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındığı belli oldu.

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 29 Mayıs Perşembe yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi... - 1. Resim

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Süler, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen, Kamu Finansmanı Genel Müdür yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal Günal, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahit Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür yardımcılığına Banu Аkçаkоса, Teftiş Başkan yardımcılığına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail Yılmazer, Vergi Başmüfettişleri Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroglu ve Yalçın Gemici, Hazine Başkontrolörlüğüne, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erinç Bayrakçı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcılıklarına, Hazine Başkontrolörleri Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı.

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 29 Mayıs Perşembe yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi... - 2. Resim

 YENİ ATANAN VE GÖREV YERİ DEĞİŞEN KAYMAKAMLAR LİSTESİ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan'ın ataması gerçekleşti.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Muharrem Akyaka ve Erkan Tek, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Kadir Gurbetci, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk getirildi.

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 29 Mayıs Perşembe yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi... - 3. Resim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, 12. Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl, 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe görevden alınırken yerlerine 4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan, 7. Bölge Müdürlüğüne Ümit Çatulay, 8. Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul Kaya, 9. Bölge Müdürlüğüne Muhtesin Sevinç, 12. Bölge Müdürlüğüne Taner Biçim, 13. Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin atandı.

Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? 29 Mayıs Perşembe yeni atanan ve görev yeri değişen kaymakamlar listesi... - 4. Resim

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül görevden alındı. Yerine Selami Yapıcı'nın ataması yapıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aykan görevden alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Çankaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Aysel Kandemir atandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 trafik cezaları kanun teklifi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 trafik cezaları kanun teklifi - HaberlerYeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? 2025 trafik cezaları kanun teklifiBabalar Günü 2025! Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? En anlamlı Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri - HaberlerBabalar Günü 2025! Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? En anlamlı Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleriİzmir Büyükşehir Belediyesi grev kararı açıklaması! Sendika temsilcileri uzlaşmaya davet edildi - Haberlerİzmir Büyükşehir Belediyesi grev kararı açıklaması! Sendika temsilcileri uzlaşmaya davet edildiİstanbul'da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyor - Haberlerİstanbul'da uçak sesi sebebi nedir, jet sesi neden geliyor? 29 Mayıs İstanbul uçak sesleri araştırılıyorTayland vize istiyor mu, vizeli mi? Vizesiz Asya Ülkeleri 2025 - HaberlerTayland vize istiyor mu, vizeli mi? Vizesiz Asya Ülkeleri 2025Türkşeker kura canlı yayınlanıyor mu, nereden izlenir? Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - HaberlerTürkşeker kura canlı yayınlanıyor mu, nereden izlenir? Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...