Bursa'da nerede kamp yapılır? Karavanla da kalabileceğiniz Yıldırım ve Nilüfer'deki ücretsiz konaklama yerleri

Şehrin gürültüsünden, stresinden, trafiğinden, betonundan bıkmış usanmış ve kendisini iki gün de olsa doğanın içine atarak tüm stres ve sıkıntıdan kurtulmak isteyen okuyucularımız için Bursa’nın; Yıldırım, Nilüfer ve Keles ilçelerinde hem karavanla, hem de çadır kurarak ücretsiz kamp yapabileceği yerleri araştırdık.

Bursa Kestel ve Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kamp alanları! İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?

Bursa Kestel ve Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kamp alanları! İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

Büyükşehir’de yaşamanın ne kadar zor olduğunu pazartesi günü sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yollara düşen insanlar iyi bilirler… Her şeyiyle insana huzurdan çok sıkıntı ve stres veren büyükşehirlerden ne gidebiliyoruz ne de uzunca yaşamak istiyoruz. Hal böyle olunca insan bir haftanın yorgunluğunu, yoğunluğunu, atabileceği doğal yerlere giderek üzerinden atmak istiyor…

Biz de sizler için Bursa’nın üç güzel ilçesinde yer alan ve ücretsiz bir şekilde çadır kurup kamp yapabileceğiniz hatta karavanla kamp yapabileceğiniz Bursa’daki en güzel kamp alanı için sizlere rotalar oluşturduk.

KÜREKLİDERE ŞELALESİ KAMP ALANI HAMAMLIKIZIK YILDIRIM

Bursa’ya yirmi beş km uzaklıkta bulunan Küreklidere Şelalesi Kamp Alanı’na ulaşmak için ister toplu taşıma araçlarıyla, isterseniz şahsi araçlarınızla rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

Her doğa tutkunun görmesi gereken Küreklidere Şelalesi ücretsiz kamp alanıdır.

Sakinliği, sessizliği, kuş ve su sesleri eşliğinde unutulmaz bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.

Seksen metre yükseklikten aşağıya dökülen buz gibi, pırıl pırıl suyun etrafta oluşturduğu serinliği teninizde hemen hissedeceksiniz.

Şelalenin oluşturduğu göletin hemen yanında çam ormanının içinde çadırınızı kurup dinlenebilirsiniz.

Burada olta balıkçılığı yapabilir, göletin buz gibi suyunda serinleyebilir, dağ bisikleti, kaya tırmanma, doğa yürüyüşleri ve olmazsa olmaz fotoğraf çekerek hatıralarınızı dijital ortamlarda saklayabilirsiniz.

Kamp için burayı tercih eden okuyucularımız buraya gelmeden önce temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri yanlarında getirmeleri gerekir.

Bölgeye gelirken, gıda ihtiyacınızı karşılayacak kadar, yiyecek içecek, nakit para, telefonlarınızı şarj etmek için powerbank, haşereleri kendinizden uzak tutmak için kov tarzı haşere kovucu ve altı tırtıklı, kaymayan ayakkabılar giymenizde fayda var.

SOFTABOĞAN ŞELALESİ KAMP ALANI KAPLIKAYA YILDIRIM

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Softaboğan Şelalesi’ne Kaplıkaya ve Yılıdırım’dan her saat başında kalkan minibüslerle veya kendi özel aracınızla rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bursa’nın en çok bilinen ve tercih edilen alan, kentin yemyeşil dağlarının arasında gizli bir inci gibi duruyor.

Gözlerden, seslerden, gürültüden, stresten uzak bir kamp yapmak ve doğa ile başbaşa kalabilmek için buraya çadırınızı hemen kurabilirsiniz.

Ücretsiz bir kamp alanı olan Softaboğan Şelalesi Kamp Alanı’nında huzuru bulacağınızı garanti edebiliriz.

Bölgede şelaleye nazır piknik masaları, kontrollü ateş yakabileceğiniz alanlar, temiz su, tuvalet ve küçük işletmelerle daha rahat bir kamp yapabileceksiniz.

Bursa, Uludağ Milli Parkı'nda bulunan ve çevresi yetkililer tarafından düzenlenen kamp alanında yürüyüş parkuru, seyir alanları da mevcut.

Çam ormanı içinde yalçın kayalardan dökülen şelalenin sesi, görüntüsü eşliğinde dilerseniz oluşan gölette serinlemek için yüzebilir, balık tutabilirsiniz.

Sarp kayalar arasından dökülen kristal berraklığındaki Softaboğan Şelalesi sularında ve kaya göletlerinde de sıcak yaz günlerinde serinleyebilirsiniz.

Bursa, Softaboğan Şelalesi Kamp Alanı’na gelmeden yanınızda yine nakit para, yeterli miktarda yiyecek ve içecek, böcekler ve haşereler için ilaç almayı unutmayın.

Yürüyüş yapmak isterseniz altı tırtıklı kaymayan yürüyüş ayakkabılarınızı da yanınızda mutlaka getirin.

KAYAPA GÖLETİ KAMP ALANI KAYAPA NİLÜFER

Bursa’nın en hızlı gelişen ve nüfusu her geçen gün artan Nilüfer ilçesinde yer alan Kayapa Göleti Kamp Alanı’na Kayapa ve Nilüfer’den hareket eden minibüslerle ve kendi özel aracınızla rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kayapa’nın dingin ve güneş ışıklarının etkisiyle renk değiştiren suyuna bakıp, yemyeşil ormanın içinde yılın tüm yorgunluğunu atabilirsiniz.

Ücretsiz bir kamp alanı olan bölgeye doğa tutkunları ve gezginler oldukça rağbet ediyor.

Burada günübirlik piknikçileri, çocuklarıyla oyun alanlarında eğlenen aileleri, doğa yürüyüşü yapan insanları, karavanıyla bölgeye gelen doğaseverleri görmeniz mümkün.

Kayapa Göleti’nin berrak ve serin sularında istediğiniz kadar yüzebilir, balık tutabilir, doğa yürüyüşü, mangal, piknik keyfi yapabilirsiniz.

Ayrıca bölgede yürüyüş parkuru olduğunu söylemeliyiz. Yine burada kuş türlerini, tavşanları, geyik gibi hayvan türlerini görebilir, onların yaşamlarını fotoğraflayabilirsiniz.

Bölgeye gelmeden önce yanınızda temel ihtiyaçlarınızı alıp gelmenizi öneriyoruz.

BARAKLI GÖLETİ KAMP ALANI KELES

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı, Baraklı Köyü’nde bulunan kamp alanına ulaşım çok kolay. İster şahsi aracınızla isterseniz Bursa merkezinden ve Keles’ten hareket eden minibüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gür ormanları, tertemiz ve zengin oksijeni, sabah, öğle, akşam renk değiştiren göleti, sessiz ortamı ve doğanın her rengiyle burada kolayca senkronize olacaksınız…

Ücretsiz olan kamp alanında çadır kurabilir, yürüyüş yapabilir, yüzüp serinleyebilirsiniz.

Dilerseniz olta balıkçılığı da yaparak bütün yıl üzerinizdeki o negatif hali doğanın engin, geniş topraklarına salabilirsiniz.

Baraklı Göleti’nde bizi en çok etkileyen şey gün doğumu ve gün batımını izlemek oldu.

El değmemiş bu güzelliğin içinde, kuş sesleri eşliğinde bütün yorgunluğunuzu atacağınızdan emin olabilirsiniz.

Evet, köyde temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak organik ürünleri nakit para ile satın alabilirsiniz.

Aynı zamanda dilerseniz dönüş yolunda bu organik ürünleri satın alıp evinize getirebilirsiniz.