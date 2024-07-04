Bursa Kestel ve Mustafakemalpaşa'da ücretsiz kamp alanları! İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?

Yeşilin her tonunu içinde barındıran kadim şehir Bursa, ülkemizde çadır kampı yapmak isteyenler için en ideal şehirler arasında yer alıyor. El değmemiş ormanları, tertemiz ve buz gibi suları, muhteşem florası, doğası ile Uluşehir Bursa’nın Kestel, Mustafakemalpaşa, Karacabey ilçelerinde ücretsiz kamp yapabileceğiniz en güzel yerleri doğaseverler için araştırdık…

İstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin

İstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

Bursa’nın “yeşil” adıyla anılmasını sağlayan, doğası ile her kampçının hayalinde yaşayan şirin ilçeleri; Kestel, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de bulunan doğaseverler için ücretsiz çadır kurup kamp yapabilecekleri mekanları araştırdık. Bu üç ilçenin çadır kamp alanları nerede, nasıl gidilir sorularının cevabını merak ediyorsanız okumaya devam edebilirsiniz…

ALAÇAM ŞELALESİ VE KANYONU KAMP ALANI KESTEL

Bursa’nın Kestel ilçesinde yer alan Alaçam Şelalesi ve Kanyonu Kamp Alanı’na her saat Alaçam ve Kestel minibüsleriyle veya kendi özel aracınızla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yeşil Bursa’nın doğa yürüyüşü için en önemli rotaları arasında olan alanda elbette ücretsiz kamp da yapılabiliyor.

Hatta burası kamp yapılacak en özel alan diyebilirim. Çünkü sarp kayaların arasından yedibeyza gibi fışkıran berrak ve buz gibi suyun etraftaki her canlıya cansuyu ve neşe kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.

Burada gür çam ormanları içinde çadırınızı hemen kurup serinlemek için gölette dilediğiniz kadar yüzebilirsiniz.

İsterseniz balık tutabilir, kaya tırmanışı yapabilir, dağ bisikletiyle gezebilir ve bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.

Bölgeye gelmeden önce yanınızda nakit para, sinek ve böcekler için ilaç, yiyecek, içecek almayı da unutmayın.

SAİTABAT ŞELALESİ KAMP ALANI KESTEL

Bursa’nın Kestel ilçesinde yer alan Saitabat Şelalesi Kamp Alanı’na Kestel minibüslerini kullanarak isterseniz özel aracınızla gidebilirsiniz.

Yeşili, doğayı, macerayı, huzuru ve sessizliği arayanların buluşma noktası olan kamp alanı kamp yapmak için en iyi seçenekler arasında bulunuyor.

Bölgede, piknik alanları, barbekü olanakları, çocuklar için oyun alanları ile unutulmaz vakitleri sevdiklerinizle hep birlikte geçirebilirsiniz.

Buz gibi suyu olan şelalenin oluşturduğu gölette keyifle yüzüp serinleyebilirsiniz.

Burada fotoğraf çekebilir, yürüyüş yapabilir, çocuklarınızla oyunlar oynayıp hayatınızın film şeridine yeni filmleri ekleyebilirsiniz.

Kamp alanında birkaç gün kalmayı düşünüyorsanız yanınızda nakit para, altı tırnaklı kaymayan ayakkabılar giymenizi öneriyoruz.

Yine, gölette yüzmeye gitmek veya çıkmak için bir çift terlik, yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda götürürseniz yerinde bir karar almış olursunuz diye düşünüyoruz...

SUUÇTU ŞELALESİ KAMP ALANI MUSTAFAKEMALPAŞA

Yaklaşık otuz beş, kırk metre yükseklikten aşağı dökülen billur gibi suyu, zengin oksijeni, yemyeşil alanı ve serinleten gölgelikleriyle Suuçtu Şelasesi Kamp Alanı’nın da huzuru, sükûnetinde kendinizi dinleyebilirsiniz…

Kamp alanının çevresinde bulunan iğne yapraklı çam ormanlarında çadırınızı kurabilir, dünyanın sıkıntısına, karmaşasına kalın bir çit çekebilirsiniz.

Kampın dışında, gölette yüzüp, serinleyebilirsiniz. Dilerseniz doğa fotoğrafları çekebilir, olta balıkçılığı, trekking, kaya tırmanma gibi aktiviteleri de yapabilirsiniz.

Bölgede bulunan ahşap köprülerden yürüyebilir, seyir alanlarını cıvıl cıvıl kuş sesleri eşliğinde seyredebilirsiniz.

Organik ürünlerle yöresel yemekler ve kahvaltıların bulunduğu kır lokantalarını mutlaka denemelisiniz…

Bursa merkezine bir iki saat uzaklıkta Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi Kamp Alanı’na özel araçla ve minibüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kamp yerinin ücretsiz olduğunu, kamp alanında ateş yakmanın yasak olduğunu, -piknik tüpü yakabilirsiniz- söylemiş olalım.

Yanınızda tabanı tırnaklı kaymayan yürüyüş ayakkabıları mümkünse yiyecek, içecek ve sivri sineklerden korunmak için kov tarzı bir şeyler alabilirsiniz.

KARACABEY LONGOZ ORMANLARI KAMP ALANI KARACABEY

Dünya gezginlerinin bile bildiği bir doğa harikası olan Karacabey Longoz Ormanları’nda huzur, macera, sükûneti iliklerinize kadar hissedebilirsiniz.

Bursa, Karacabey’de bulunan kamp alanın da dişbudak, kızılağaç ve söğüt ağaçlarının şefkatli dalları arasında çadır kurabilirsiniz.

Bölgenin nehri, gölü, bataklığı, kum tepeleri, kuş türleri, bitki türleri ile ekosistemin en belirgin taraflarını oluşturuyor.

Burada yüzlerce kuş türünü izleyebilir, seslerini dinleyebilirsiniz.

İsterseniz doğa da yürüyüş yapıp gezebilirsiniz.

Fotoğraf çekmek ve hatıra biriktirmek için bulunmaz bir yer olduğunu söylemeliyiz.

Özellikle kamp alanın içinde kalan Kocadere Deresi'nin buz gibi suyunda serinleyebilir, balık tutabilirsiniz.

Ücretsiz kamp alanı olan Karacabey Longoz Ormanları sit alanıdır.

Burada ateş yakamazsınız.

Bu sebepten yiyecek içecek ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız eşyalarınızı mutlaka yanınızda getirmeyi unutmayın.