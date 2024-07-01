Eskişehir'de kamp yapmanın en ucuz yolu! Büyükyayla, Yazılıkaya, Beşikderesi kamp alanlarıyla ücretli, ücretsiz seçenekler

İstanbul’da yaşamak zor… şikayet ediyoruz belki ama trafiği, kalabalığı, betonu, stresi, sıkıntısı hepimizin enerjisini sünger gibi emiyor. Hal böyle olunca İstanbul ahalisi çevre illerdeki kamp alanlarına yönelmeye başladı. Eskişehir’deki kamp alanları da alternatif kamp alanları arasında yer almaya başladı. Bu haberimizde sizler için Eskişehir’de ücretli, ücretsiz çadır kurup, kamp yapabileceğiniz alanları araştırdık. Keyifli okumalar

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul’a dört saatlik mesafesi olan kentin kamp yerleri oldukça geniş.

Son günlerde özellikle kamp yapmak, doğa ile iç içe yaşamak ve tarihi mekanları ziyaret etmek isteyenler tercihini Eskişehir’den yana kullanmaya başladı.

Çadır kurmak, ateş yakmak, yanan ateşin közünde çay demlemek, yemek pişirmek büyükşehirlerde yaşayan insanların çoğunun ortak stres atma yöntemi oldu.

Elbette çadır kamp alanlarını tercih ederken yaşadığınız şehre olan uzaklığı, kamp yapılan bölgenin güvenli olup olmadığı önemlidir.

ESKİŞEHİR KAMP ALANLARI

Şimdi gelin hep birlikte Eskişehir’in el değmemiş doğasında çadır kurup kamp yapabileceğiniz yerlere gözatalım...

ÇİFTELER SAKARYABAŞI KAMP VE PİKNİK ALANI

İstanbul’dan Eskişehir Çifteler’e özel arabayla gittiğiniz de üç yüz altmış üç km’yi dört saatte tamamlamış olacaksınız.

İster benzinli ister dizel araç olsun, yola çıktığınız da yakıt için ödeyeceğiniz tahmini rakam dokuz yüz elli TL civarında olacaktır.

Ancak LPG’li ve elektrikli bir araçla seyahat edecekseniz fiyat, yarının da altına düşecektir…

Buna değer diyen okuyucularımız için gelelim kamp alanı hakkındaki bilgilere…

Öncelikle burası Eskişehir Seydi Çayı’nın hemen yanı başında bulunuyor.

Çadır kurmak, kamp ateşi yakmak, karavan parkı, su sporları ile ilgilenenlerin uğrayabileceği en güzel mekanlardan biri.

Gittiğiniz alanda tuvalet, market gibi yerlerden ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Bu alana giriş ücretsizdir.

GÜRLEYİK SUBAŞI ŞELALESİ KAMP ALANI

İstanbul’dan Mihalıççık arası üç yüz seksen sekiz km bir mesafeye sahip.

Gürleyik Subaşı Şelalesi’ne özel aracınızın dışında başka bir araçla gitmeniz mümkün değil.

Buraya dizel ya da benzinli araçla yolculuk yapacaksanız tahmini yakıt gideriniz benzin de bin yüz TL civarı, dizel araçta dokuz yüz seksen beş TL civarı ücret tutacaktır.

Elektrikli ya da LPG’li bir araçla yolculuk yapacaksanız fiyat LPG’de yarıya, elektrikte iki yüz TL civarı bir fiyat düşmesi daha yaşanacaktır.

Elbette buna değer diyorsanız kamp alanımızın Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunduğunu söylemeliyiz.

Özellikle yazın çok fazla ziyaretçi çeken bölgede market, piknik alanları, kamp alanları olsa da tuvalet, duş gibi ihtiyaçlarınız için merkeze dönmek zorunda kalabilirsiniz…

Şehir merkezine oldukça uzak olan kamp alanının şelalesi, el değmemiş doğal güzelliğini, mis gibi, ter temiz havasını ciğerlerinize çekmenizi tavsiye ediyoruz…

GÜRLEYİK ŞELALESİ'NDE KAMP YAPILIYOR MU?

Mihalıççık belediyesi yetkililerinden Sedat Bey; “bölgede kamp yapılabiliyor, ancak ateş yakmak yasak” dedi… Yani bölgede gönül rahatlığıyla kamp yapabilirsiniz.

BÜYÜKYAYLA GÖLETİ KAMP ALANI

İstanbul, Büyükyayla Göleti kamp alanı yaklaşık 380 km mesafede bulunuyor.

Yani gidiş hızınıza göre, üç ila dört saat arasında bir yolculuk yapmış olacaksınız.

Bölgeye dizel araçla gidecekseniz, dokuz yüz altmış TL civarı bir yakıt almanız gerekecek.

Benzinli bir araçla gidecekseniz bin elli TL civarında bir yakıt almalısınız.

Elektrikli araçla iki yüz seksen beş TL, LPG’li bir araçla gideceksiniz beş yüz yirmi TL civarında gaz almanız gerekli.

Büyükyayla Göleti, Eskişehir ilinin Seyitgazi ilçesinde bulunuyor.

Buraya yalnızca şahsi aracınızla gidebilir, kendi ihtiyaçlarınızı yanınızda getirebilir ve muhteşem doğa içinde gönül rahatlığıyla kamp yapabilirsiniz.

El değmemiş doğasına, yemyeşil ağaçlarına, mis gibi havasına ve en önemlisi de göletin günün ışıklarına göre renk değiştiren rengine hayran kalacağınızı garanti edebiliriz.

YAZILIKAYA KÖYÜ KAMP ALANI

İstanbul, Yazılıkaya’ya gitmek için en az dört yüz km yol yapmanız gerekiyor. Yaklaşık dört saat sürecek yolculuğunuz boyunca aracınız dizel ise bin yirmi TL, benzinli ise, bin yüz TL, LPG’li ise beş yüz elli TL yakıt ücretini gözden çıkarmanız gerekmekte.

Yine elektrikli bir araçla gidecekseniz üç yüz ila üç yüz seksen TL arasında bir harcama yapmanız gerekecek.

Diğer taraftan, Han ilçesi, Eski Çağ tarihinin kalıntıları olduğu için burada kültürel gezi yapmayı ön plana çekebilirsiniz.

Elbette doğa gezisi, kamp kurmak, karavanınız varsa onunla da rahat rahat gidebileceğiniz bir yer.

Yazın farklı illerden de kültürel gezi için gelen vatandaşlarımız sayesinde oldukça hareketli olan Yazılıkaya bölgesinde; tuvalet, elektrik, kafeterya gibi hizmetlerden yararlanabileceksiniz. Tabii ki her zaman tedbiri elden bırakmamak gerek. Siz yine de ne olur ne olmaz diye yanınızda kapsamlı bir şekilde kendi yiyecek- içecek ihtiyaçlarınızı almaya özen gösterin.

KARAÖREN GÖLETİ VE ÇEVRESİ KAMP ALANI

İstanbul, Karaören Göleti Kamp Alanı’na gitmek istiyorsanız 375 km yol gitmeniz gerekecek.

Yakıt maliyeti benzinde bin yirmi beş TL, dizel araçta dokuz elli TL, LPG’li araçta beş yüz yirmi TL civarında tutacaktır.

Yine elektrikli bir araçla yolculuk yapacaksanız, iki yüz seksen beş TL veya üç yüz altmış TL arasında bir harcama yapmanız gerekiyor.

Karaören Göleti, Eskişehir, Afyon yolu üzerinde bulunuyor.

Çam ormanının içinde bulunan gölette asla unutamayacağınız kamp yapabilirsiniz.

Şayet burada kamp yapmaya karar verdiyseniz yiyecek, içecek ihtiyacınızı yanınızda getirmeyi sakın unutmayın.

Bölge de doğal sular her ne kadar bulunuyor olsa da tuvaletlerin olmadığını da hatırlatmak isteriz.

BOZDAĞ TANDIR KAMP ALANI

İstanbul, Bozdağ Tandır Kamp Alanı’na gitmek için üç yüz yirmi km yol yapmanız gerekecek.

Şayet dizel bir araçla gidecekseniz, sekiz yüz TL, benzinli bir araçla gidecekseniz sekiz yüz yetmiş TL, LPG’li bir araçla gidecekseniz dört yüz otuz TL civarı bir yakıt gideriniz olacaktır.

Yine bölgeye elektrikli bir araçla gidecekseniz iki yüz kırk TL ve üç yüz TL arasında bir harcama yapacağınızı hatırlatmak isteriz.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan alan; sık ormanı, bol oksijenli havasıyla sizi kendinize getirecektir.

Burada ormanın içinde yürüyüş yapabilirsiniz. Kamp yapabilir, karavanınızla gidecekseniz muhteşem bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Bölgede içme suyu için doğal su kanyakları olsa da siz imkanların oldukça kısıtlı olduğu yerde yanınızda alınması gereken her şeyi almalısınız.

SOFÇA BARAJI KAMP ALANI

İstanbul, Sofça Barajı Kamp Alanı yaklaşık üç yüz yirmi km’lik bir mesafeye sahip. Bu da yaklaşık üç buçuk, dört saat civarında yolculuk yapmanız anlamına gelir.

İstanbul’dan yola dizel bir araçla çıkarsanız sekiz yüz yirmi TL, benzinli bir araçla sekiz yüz seksen TL, LPG’li bir araçla yola çıkarsanız dört yüz kırk TL civarında yakıt ücreti ödeyeceksiniz.

Yine elektrikli bir araçla yola çıkacaksanız iki yüz elli TL ile üç yüz yirmi TL arasında bir yakıt ücreti ödemeniz gerekecek.

Burası aslında Kütahya ile Eskişehir il sınırlarının tam ortasında yer alıyor. Buraya ulaşım sadece şahsi araçlarla mümkün.

Baraj gölünün görüntüsü, çam ağaçları el değmemiş florası ile tam bir oksijen deposu olan Sofça Barajı’na giriş ücretsiz. Ve burada da elektrik, market, tuvalet, büfe gibi bir imkân maalesef yok.

Bu yüzden yola çıkmadan önce alınması gereken yiyeceklerinizi, içeceklerinizi yanınızda getirmeniz gerekecek.

MUSAÖZÜ TABİAT PARKI KAMP ALANI

İstanbul, Musaözü Tabiat Parkı Kamp Alan yaklaşık üç yüz on km mesafede yer alıyor. Tahmini olarak üç saat sürecek bir yolculuk yapacaksanız.

İstanbul’dan benzinli bir araçla yola çıkacaksanız sekiz yüz kırk TL, dizel bir araçla yedi yüz seksen TL, LPG’li bir araçla dört yüz yirmi beş TL bir yakıt ücreti ödemeniz gerekecek.

Yine elektrikli araçla yolculuğa çıkacaksanız iki yüz kırk ila üç yüz TL civarında bir ücret ödemeniz gerecek.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Musaözü Köyü sınırları içerisinde yer alan kamp alanında: Doğa yürüyüşü, piknik, kamp rahatlıkla yapabilirsiniz.

Yine bölge özellikle karavancıların ve kampçıların uğrak yeri olduğu için burada, otopark, tuvalet, mescit, büfe, oyun parkı, lokanta, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı, bungalov, gölet, piknik alanı ve piknik masası imkanlarını rahatlıkla bulabilirsiniz.

Musaözü Tabiat Parkı’na girişlerin ücretli olduğunu bilmenizi isteriz.

SEYİTGAZİ SANTRAL PARK KAMP ALANI

İstanbul, Santral Park Kamp Alanı arası üç yüz kırk km. İstanbul’dan üç buçuk saat süren yolculuktan sonra Seyizgazi’nin şirin beldesi, İkiçeşme’ye varmış olacaksınız.

Eğer dizel bir araçla yolculuk yapacaksanız sekiz yüz yetmiş TL, benzinli bir araçla yolculuk yapacaksanız dokuz yüz elli TL, LPG’li bir araçla yolculuk yapacaksanız dört yüz seksen TL civarında bir yakıt harcamış olacaksınız.

Şayet elektrikli bir araçla yolculuk yapacaksanız, iki yüz altmış ila, üç yüz yirmi TL arasında yakıt sarfiyatınız olacaktır.

Santral Park, doğa severler için gerçekten muhteşem seçenekler sunuyor… Bungalov evler, yedi yirmi dört saat açık resepsiyon hizmetleri ile hemen gidilip kamp yapılası bir yer.

Burada kamp kurabilir, karavanınızla gidebilir, bungalov ev kiralama, amatör ve profesyonel yüzücüler için yüzme havuzu, kır düğün salonu gibi imkanlar ile birlikte tuvalet, otopark, yüzme havuzu, duş, restoran, kafe, masa, sandalye, veranda, salıncak, oyun parkı, piknik masaları, mescit, yürüyüş parkuruna varıncaya kadar birçok imkan sunuyor.

Huzurlu ve mutlu bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız rotanızı buraya gönül rahatlığıyla çevirebilirsiniz…

BEŞİKDERESİ ŞELALESİ KAMP ALANI

İstanbul, Kalabak köyü yaklaşık üç yüz otuz beş km bir mesafeye sahip.

Tahmini üç buçuk ile dört saat arasında yapacağınız yolculukta yakıt masrafınız dizel araçta sekiz yüz elli TL, benzinli bir araçla yolculuk yapacaksanız dokuz yüz yirmi TL, LPG’li bir araçla yolculuk yapılacaksa dört yüz altmış TL civarında bir sarfiyat gerçekleşecektir.

Elektrikli bir araçla yolculuk yapacaksanız iki yüz elli TL ile üç yüz yirmi TL arasında bir sarfiyat gerçekleşecektir.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi, Kalabak Köyü’nde bulunan Beşikdere Şelalesi Kamp Alanı ücretli bir alandır.

Burada yürüyüş parkuru, piknik alanları, tuvalet, restoran, büfe, karavan park alanları ve çadır kamp alanları bulunuyor.