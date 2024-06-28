İstanbul’da Kadınlar plajı günleri ve Ailelerin Ücretsiz Gidebileceği çocuğunuzla yüzebileceğiniz temiz sahiller

Yaz aylarının bunaltıcılığından, trafiğinden, stresinden uzak kalmak ve serinlemek için İstanbul’un sadece kadınlara açık plajlarında serinlemek isteyen hanımefendilere İstanbul’un mavi sularının, temiz kumsallarının nerelerde olduğunu araştırdık.

İstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin

İstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İşte sadece kadınları misafir eden İstanbul plajlarının listesi…

İSTANBUL'DA SADECE KADINLARIN GİREBİLDİĞİ PLAJLAR

İstanbul’da sadece kadınlara ayrılmış birçok plaj bulunuyor. Bu plajlar genel de belediyelere bağlı oluyor ve ücretsiz hizmetler veriliyor. Hatta hizmet verenlerin çoğu da kadınlardan oluşuyor. Bu nedenle İstanbul hanımefendilerinin gönül rahatlığıyla girebileceği plajların nerede olduklarını gelin hep birlikte inceleyelim.

TUZLA HALK PLAJI AÇIK MI?

İstanbul, Tuzla Halk Plajı, ücretsiz denize girip serinleyebileceğiniz en güzel yerler arasında yer alıyor.

Her sene yazın deniz sezonunda burada halk denize girebiliyor.

Haftanın belirli günlerinde kadınların girmesi için ayrılan plaj hakkında birkaç bilgiyi sizlerle hemen paylaşalım.

Anadolu yakasında denize girilebilecek en temiz ve nezih yerler arasında olan Tuzla Halk Plajı; çarşamba-perşembe-cuma günleri kadınlara özel olarak tahsis ediliyor.

Soyunma kabinleri, duş alma yerleri, tuvalet, yüzer iskele, şemsiye, şezlong, büfeleri ile başta Tuzla ve çevre ilçelerin en gözde mekanları arasında yer alıyor.

SARIYER ALTINKUM KADINLAR PLAJI

Rumeli Kavağı’nda konumlanan Altınkum Kadınlar Plajı, adından da anlaşılacağı üzere sadece kadın misafirlerin kullanımına tahsis edilmiş.

Plajın tüm çalışanları da kadınlardan oluşuyor.

Ayrıca çevresi brandalarla sarıldığı için dışarıdan hiçbir şekilde görünmüyor.

Plaja toplu taşıma ile ulaşmak istersen metro ile Hacıosman durağına gelmen buradan da Sarıyer-Rumeli Kavağı yönündeki İETT otobüslerine binmen gerekiyor.

Rumeli Kavağı durağında indikten sonra 10 dakika kadar yürüyerek plaja ulaşabilirsin.

Plaja ulaşım için servisler de kalkıyor.

Servis kullanacaksan bir gün önceden iletişime geçip rezervasyon yaptırman gerekiyor.

RİVA ELMASBURNU KADINLAR PLAJI

Riva Plajı İstanbul Beykoz’da yer alıyor.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayaklarına yakın bir yerde olan koy, yazın oldukça kalabalık oluyor.

Özellikle geçtiğimiz bayramda çok kabalıktı.

Riva Plajı koy içinde kaldığı için geniş olsa da kısa bir yapıya sahip.

Burası Karadeniz’e bağlı olduğu için rüzgârlı günlerde dalgalı ve aşırı bulanık olabiliyor.

Plaj, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kadınlara ayrılıyor ve yalnızca 7 yaşından küçük erkek çocuklar kabul ediliyor.

KINALIADA KUMLUK PLAJINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul, Kınalıada’da ailenizle serinleyebileceğiniz en güzel yerlerden biri de Kumluk Plajı’dır.

Kınalıada İskelesi’nden kalkan teknelerle plaja rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Plaja sadece aileler giriş yapabiliyor.

Tek erkeklerin girişi mümkün değil.

Bu arada denizin dibinde çok fazla taş olduğu için deniz ayakkabısı ile girmenizi tavsiye diyoruz.

NAKİBEY PLAJI

Nakibey Plajı’na da Büyükada merkezden yürüyerek 15 dakika da ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bu plaj adanın en çok tercih edilen plajları arasında yer alıyor.

Ailelerin en çok tercih ettiği mekâna eşinizle gitmediğiniz takdirde plajdan istifade edemeyeceğinizi hatırlatmak isteriz.

Zira burası sadece ailelere, çiftlere hizmet veren bir plaj.