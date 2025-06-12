Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi
ULUDAĞ Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Haziran 2025 Salı günü Çanakkale'nin birçok ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak. Vatandaşların bu konuda hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı. İşte 12 Haziran Perşembe günü elektrik kesintisine dair detaylar...
Çanakkale'de 12 Haziran 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından yapılan resmi duyuruda, bakım, onarım ve şebeke güçlendirme çalışmaları sebebiyle belirli saat aralıklarında enerji verilemeyeceği konusunda bilgilendirilme yapıldı.
Peki, Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi...
ÇANAKKALE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Çanakkale'de yaşanan elektrik kesintilerinin belirli aralıklarda süreceği belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına UEDAŞ'ın internet adresi üzerinden bilgi sahibi olabilir.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)'ın internet adresine erişim sağlayarak Çanakkale'de çalışma yapılacak alanları ve saat dilimlerini öğrenebilirsiniz.
ÇANAKKALE 12 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AYRINTILARI
12 Haziran 2025 Çanakkale'nin Ayvacık, Biga, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice ilçelerin bazı mahallelerinde bakım, onarım ve şebeke güçlendirme çalışmaları nedeniyle elektrikler kesintisi yaşanacaktır.
ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
|Saat Aralığı
|İş Türü
|İl
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Etkilenen Yerler
|09:00 - 17:00
|AG Tesis Çalışması
|Çanakkale
|Biga
|Abdiağa
|Abdiağa Mahallesi (tamamı veya bir kısmı)
|10:00 - 16:00
|AG Hat Bakımı
|Çanakkale
|Gökçeada
|Yeni
|Kızılay, Nadir Nadi, Esnaf, 75 Evler
|12:00 - 17:00
|Ağaç Kesim
|Çanakkale
|Yenice
|Atatürk
|Dere, Ortaokul, Topallar, Yeni Mahalle, Ustalar, Emirhasanlar, Tepe
|16:00 - 17:00
|Abone Bağlama
|Çanakkale
|Çan
|Karşıyaka
|Onur, Uğur, Çiçek, Özen, Senem, İdris Çavuş, Gonca, Özdemir, Emir Sultan, İnönü, Kanarya
|16:20 - 17:00
|Abone Bağlama
|Çanakkale
|Ayvacık
|Hamdibey
|Melek, Çağlar, Asmaaltı, Kandilli, Beyazıt, Mezbaha, Kanal, Gültepe, Hülya, Papatya, Safran, Gonca, Pir, Saray, Umut, Kazımkarabekir, Vatan, Karanfil, Arslan
|16:30 - 17:00
|Trafo Bakım
|Çanakkale
|Ezine
|Gökçebayır
|Gökçebayır Mahallesi
|16:30 - 17:00
|Trafo Bakım
|Çanakkale
|Ezine
|Kemallı
|Kemallı Mahallesi
|17:30 - 18:30
|Abone Bağlama
|Çanakkale
|Gelibolu
|Gazi Süleyman Paşa
|Hamza Bey 2, 26 Kasım 2, Akasya, Petek Evler, Hamza Bey 3, Hamidiye, Hamza Bey