Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 12:20 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 12:20 - Güncelleme:

ULUDAĞ Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Haziran 2025 Salı günü Çanakkale'nin birçok ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak. Vatandaşların bu konuda hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı. İşte 12 Haziran Perşembe günü elektrik kesintisine dair detaylar...

Çanakkale'de 12 Haziran 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından yapılan resmi duyuruda, bakım, onarım ve şebeke güçlendirme çalışmaları sebebiyle belirli saat aralıklarında enerji verilemeyeceği konusunda bilgilendirilme yapıldı. Peki, Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi... ÇANAKKALE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Çanakkale'de yaşanan elektrik kesintilerinin belirli aralıklarda süreceği belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına UEDAŞ'ın internet adresi üzerinden bilgi sahibi olabilir. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)'ın internet adresine erişim sağlayarak Çanakkale'de çalışma yapılacak alanları ve saat dilimlerini öğrenebilirsiniz. ÇANAKKALE 12 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AYRINTILARI 12 Haziran 2025 Çanakkale'nin Ayvacık, Biga, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice ilçelerin bazı mahallelerinde bakım, onarım ve şebeke güçlendirme çalışmaları nedeniyle elektrikler kesintisi yaşanacaktır. ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA Saat Aralığı İş Türü İl İlçe Mahalle / Bölge Etkilenen Yerler 09:00 - 17:00 AG Tesis Çalışması Çanakkale Biga Abdiağa Abdiağa Mahallesi (tamamı veya bir kısmı) 10:00 - 16:00 AG Hat Bakımı Çanakkale Gökçeada Yeni Kızılay, Nadir Nadi, Esnaf, 75 Evler 12:00 - 17:00 Ağaç Kesim Çanakkale Yenice Atatürk Dere, Ortaokul, Topallar, Yeni Mahalle, Ustalar, Emirhasanlar, Tepe 16:00 - 17:00 Abone Bağlama Çanakkale Çan Karşıyaka Onur, Uğur, Çiçek, Özen, Senem, İdris Çavuş, Gonca, Özdemir, Emir Sultan, İnönü, Kanarya 16:20 - 17:00 Abone Bağlama Çanakkale Ayvacık Hamdibey Melek, Çağlar, Asmaaltı, Kandilli, Beyazıt, Mezbaha, Kanal, Gültepe, Hülya, Papatya, Safran, Gonca, Pir, Saray, Umut, Kazımkarabekir, Vatan, Karanfil, Arslan 16:30 - 17:00 Trafo Bakım Çanakkale Ezine Gökçebayır Gökçebayır Mahallesi 16:30 - 17:00 Trafo Bakım Çanakkale Ezine Kemallı Kemallı Mahallesi 17:30 - 18:30 Abone Bağlama Çanakkale Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Hamza Bey 2, 26 Kasım 2, Akasya, Petek Evler, Hamza Bey 3, Hamidiye, Hamza Bey İlgili Haber İstanbul elektrik kesintisi! 12 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin