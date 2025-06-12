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Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ULUDAĞ Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre, 10 Haziran 2025 Salı günü Çanakkale'nin birçok ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacak. Vatandaşların bu konuda hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı. İşte 12 Haziran Perşembe günü elektrik kesintisine dair detaylar...

Çanakkale'de 12 Haziran 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından yapılan resmi duyuruda, bakım, onarım ve şebeke güçlendirme çalışmaları sebebiyle belirli saat aralıklarında enerji verilemeyeceği konusunda bilgilendirilme yapıldı.

Peki, Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi...

Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi - 1. Resim

ÇANAKKALE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Çanakkale'de yaşanan elektrik kesintilerinin belirli aralıklarda süreceği belirtildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına UEDAŞ'ın internet adresi üzerinden bilgi sahibi olabilir.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)'ın internet adresine erişim sağlayarak Çanakkale'de çalışma yapılacak alanları ve saat dilimlerini öğrenebilirsiniz.

Çanakkale'de elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran 2025 Çanakkale elektrik kesintisi listesi - 2. Resim

ÇANAKKALE 12 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AYRINTILARI

12 Haziran 2025 Çanakkale'nin Ayvacık, Biga, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice ilçelerin bazı mahallelerinde bakım, onarım ve şebeke güçlendirme çalışmaları nedeniyle  elektrikler kesintisi yaşanacaktır.

ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Saat Aralığıİş TürüİlİlçeMahalle / BölgeEtkilenen Yerler
09:00 - 17:00AG Tesis ÇalışmasıÇanakkaleBigaAbdiağaAbdiağa Mahallesi (tamamı veya bir kısmı)
10:00 - 16:00AG Hat BakımıÇanakkaleGökçeadaYeniKızılay, Nadir Nadi, Esnaf, 75 Evler
12:00 - 17:00Ağaç KesimÇanakkaleYeniceAtatürkDere, Ortaokul, Topallar, Yeni Mahalle, Ustalar, Emirhasanlar, Tepe
16:00 - 17:00Abone BağlamaÇanakkaleÇanKarşıyakaOnur, Uğur, Çiçek, Özen, Senem, İdris Çavuş, Gonca, Özdemir, Emir Sultan, İnönü, Kanarya
16:20 - 17:00Abone BağlamaÇanakkaleAyvacıkHamdibeyMelek, Çağlar, Asmaaltı, Kandilli, Beyazıt, Mezbaha, Kanal, Gültepe, Hülya, Papatya, Safran, Gonca, Pir, Saray, Umut, Kazımkarabekir, Vatan, Karanfil, Arslan
16:30 - 17:00Trafo BakımÇanakkaleEzineGökçebayırGökçebayır Mahallesi
16:30 - 17:00Trafo BakımÇanakkaleEzineKemallıKemallı Mahallesi
17:30 - 18:30Abone BağlamaÇanakkaleGeliboluGazi Süleyman PaşaHamza Bey 2, 26 Kasım 2, Akasya, Petek Evler, Hamza Bey 3, Hamidiye, Hamza Bey

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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