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Canlı yayın kanalı belli oldu! Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Canlı yayın kanalı belli oldu! Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bu yıl ilk kez yeni formatıyla gerçekleştirilecek. 32 takımın yer alacağı dev turnuva için geri sayım sürerken, organizasyonun yayın detayları ve maç programı da netleşti. Yeni sistemiyle dikkat çeken turnuva, futbolun merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. Tüm futbolseverler şimdi ise Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

FIFA tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez 32 takımla gerçekleştirilecek olan Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran 2025 tarihinde başlıyor. Organizasyonun açılış karşılaşması, Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile Mısır temsilcisi El Ahli arasında oynanacak.

Türkiye saatiyle 03.00’te başlayacak bu mücadeleyle birlikte yaklaşık bir ay sürecek futbol şöleni resmen başlayacak. Turnuvanın grup etabı 27 Haziran’da sona erecek, ardından üst tura çıkan takımlar belli olacak. Heyecan dolu organizasyon, 13 Temmuz’da oynanacak final maçıyla son bulacak. Yeni formatta sekiz gruba ayrılan 32 kulüp, ilk iki sırada yer almak için kıyasıya mücadele edecek.

Canlı yayın kanalı belli oldu! Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? - 1. Resim

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği turnuvanın yayın hakları Türkiye’de TRT tarafından alındı.Ayrıca Dünya Kupası maçları için dijital platform Tabii de canlı yayın yapacak.

Dev organizasyona ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri’nden canlı yayınlanacak karşılaşmalar, Türkiye'deki izleyicilere kesintisiz olarak aktarılacak. TRT’nin yanı sıra Tabii platformu sayesinde futbolseverler, istedikleri anda diledikleri yerden turnuva heyecanını takip edebilecek. Açılış maçından finale kadar tüm karşılaşmalar iki mecra üzerinden canlı yayın yapacak.

Canlı yayın kanalı belli oldu! Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? - 2. Resim

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın tamamı TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye’deki futbolseverler ücret ödemeden tüm maçları izleme imkanına sahip olacak. Aynı şekilde Tabii platformu üzerinden yapılacak yayınlarla da erişim sunulacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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