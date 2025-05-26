Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Mayıs Canva erişim sorunu

Dünyanın en popüler tasarım araçlarından biri olan Canva'da 26 Mayıs sabah saatlerinden itibaren kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunu, sosyal medyada gündem oldu. Hem bireysel hem de profesyonel kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği Canva platformu, şu anda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kullanılamıyor. Canva çöktü mü, neden açılmıyor soruları ise gündeme getirilmiş durumda.

CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

Dijital tasarım platformlarının başında gelen Canva 26 Mayıs sabah saatlerinden bu yana birçok kullanıcı tarafından erişilemez durumda. Görsel düzenleme ve içerik üretiminde sıklıkla kullanılan platforma girmeye çalışan kullanıcılar, sayfaların yüklenmemesi, projelere ulaşılamaması ve uygulamanın açılmaması gibi çeşitli problemlerle karşılaşıyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Canva’nın neden çalışmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Sabah saatlerinden itibaren platforma giriş yapamayan kullanıcılar, sosyal medyada şikayetlerini dile getirerek platformun çöküp çökmediğini tartışmaya açtı. Canva’nın daha önce de benzer erişim problemleri yaşadığı biliniyor. Kullanıcılar, platformun tamamen erişime kapandığını ve çalışmalarını sürdürmekte zorluk yaşadıklarını belirtiyor.

CANVA NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar hem web sürümünde hem de mobil uygulamada sorun yaşarken, erişim sıkıntısının Türkiye ile sınırlı olmadığı görülüyor. Farklı ülkelerden kullanıcılar da benzer problemleri rapor etti. Tasarım şablonlarına ulaşamayan, hazır projeleri açamayan ve yeni çalışmalar oluşturamayan kullanıcılar, platformun neden cevap vermediğini merak ediyor.

Bazı kullanıcılar, Canva’nın sunucularında geçici bir teknik arıza yaşandığını öne sürerken, kimileri platformun bakım moduna alınmış olabileceğini düşünüyor. Ancak bu tahminlerin hiçbiri henüz doğrulanmış değil.

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CANVA NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Canva’nın destek sayfasında kullanıcıların karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla bazı öneriler sunulmuş durumda. Ancak bu öneriler de yaşanan genel erişim problemini ortadan kaldırmak için yeterli olmuyor.

Kullanıcılara, internet bağlantılarını kontrol etmeleri, tarayıcı önbelleğini temizlemeleri, farklı bir cihaz veya tarayıcı kullanmaları, gizli modda giriş yapmaları gibi önerilerde bulunuluyor.