Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 00:59 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 01:00 - Güncelleme:

Türkiye, Çekya, Voleybol, Haber

Türkiye Kadın Voleybol Takımı'mız son olarak Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Büyük bir başarı ile devam eden takımızı bugün ise Çekya ile mücadele edecek. Karşılaşmayı izlemek isteyenler arama motorlarına Mücadeleyi izlemek isteyenler "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde rüzgar gibi esen Filenin Sultanları 9'da 8 yaparak mücadelesini sürdürüyor. Dün Hollanda'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bugün de Çekya ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı... TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 11 Temmuz Cuma günü saat 21:30'da Çekya ile mücadele edecek. TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Türkiye-Çekya arasında bugün gerçekleşecek voleybol maçı TRT 1'den canlı olarak aktarılacak. FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU Voleybolseverlerin merakla takip ettiği VNL heyecanı devam ediyor. 3. hafta karşılaşmalarında Hollanda galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, full performans yoluna devam ediyor. Hollanda maçında 3-0’lık net skorla moral depolayan milliler, önümüzdeki üç gün kritik karşılaşmalarda yer alacak. 3.hafta maç tablosu şu şekiledir; 11 TEMMUZ 2025 21.30 / Çekya-Türkiye 12 TEMMUZ 2025 20.00 / Türkiye-İtalya 13 TEMMUZ 2025 21.00 / Sırbistan-Türkiye İlgili Haber Bugün voleybol maçı var mı, saat kaçta? Filenin Sultanları maç takviminde belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin