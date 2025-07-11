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Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldı
Türkiye, Çekya, Voleybol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kadın Voleybol Takımı'mız son olarak Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Büyük bir başarı ile devam eden takımızı bugün ise Çekya ile mücadele edecek. Karşılaşmayı izlemek isteyenler arama motorlarına Mücadeleyi izlemek isteyenler "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

FIVB Kadınlar  Voleybol Milletler Ligi'nde rüzgar gibi esen Filenin Sultanları 9'da 8 yaparak mücadelesini sürdürüyor.

Dün Hollanda'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bugün de Çekya ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 1. Resim

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 11 Temmuz Cuma günü saat 21:30'da Çekya ile mücadele edecek.

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 2. Resim

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Çekya arasında bugün gerçekleşecek voleybol maçı TRT 1'den canlı olarak aktarılacak.

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Voleybolseverlerin merakla takip ettiği VNL heyecanı devam ediyor.  3. hafta karşılaşmalarında Hollanda galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, full performans yoluna devam ediyor.

Hollanda maçında 3-0’lık net skorla moral depolayan milliler, önümüzdeki üç gün kritik karşılaşmalarda yer alacak. 

3.hafta maç tablosu şu şekiledir;

11 TEMMUZ 2025

21.30 / Çekya-Türkiye

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 4. Resim

12 TEMMUZ 2025

20.00 / Türkiye-İtalya

Çekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - 5. Resim

13 TEMMUZ 2025

21.00 / Sırbistan-Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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