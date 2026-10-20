Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye geçmesinin ardından gündem odlu. Daha önce büyükelçilik, başdanışmanlık ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Torun'un siyasi geçmişi ve mesleki hayatı merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Bursa Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Daha önce farklı siyasi partilerde görev alan ve bir süre bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdüren Torun'un parti değişikliği sonrası hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı.

CEMALETTİN KANİ TORUN KİMDİR?

Cemalettin Kani Torun, 1959 yılında Artvin'in Ardanuç ilçesinde dünyaya gelen Türk doktor, diplomat ve siyasetçidir. Torun, Bursa Erkek Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitim gördü. 1984 yılında tıp fakültesini tamamlayan Torun, Marmara Üniversitesinde doktora yaptı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde doktor olarak çalışmasının yanı sıra Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde akademik görevlerde bulundu. 1996 yılında İngiltere’ye gitti. Yeryüzü Doktorları isimli gönüllü yardım kuruluşunun kurucuları arasında yer aldı. 2001- 2011 yılları arasında İngiltere’de bu kurumun CEO’luğunu yürüttü. Ağırlıklı olarak Afrika kıtasında olmak üzere, birçok yardım ve kalkınma projesini yönetti. 2011-2014 yılları arasında Türkiye’nin Somali Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2014 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine atandı. İnsani yardımlar, yurt dışına yönelik kalkınma yardımları ve Suriyeli sığınmacılar konularında çalıştı.

25 ve 26. Dönemlerde Bursa Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonunda Başkan Vekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı. Gelecek Partisinin kurucuları arasında yer aldı.

Cemalettin Kani Torun kimdir, hangi partiden, kaç yaşında?

CEMALETTİN KANİ TORUN HANGİ PARTİDEN?

31 Ağustos 2026 tarihinde Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız milletvekili olan Torun, 20 Ekim 2026 Salı günü AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Torun'a parti rozetini taktı. Aynı gün Cemalettin Kani Torun'un AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak atandığı da açıklandı. Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala