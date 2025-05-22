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Çift Kişilik Oda Nilüfer kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çift Kişilik Oda Nilüfer kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında?
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Çift Kişilik Oda dizisi yeni bölümleriyle NOW TV ekranlarında izleyicisi ile bir araya geldi. Dram türündeki Çift Kişilik Oda dizisinin yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan otururken dizinin oyuncuları arasında Devrim Özkan dikkat çekti. Çift Kişilik Oda dizisinde Nilüfer karakterini oynayan Devrim Özkan kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Devrim Özkan, NOW TV'de yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisinde Nilüfer karakterini oynuyor. Popüler oyuncuların yer aldığı dizide Nilüfer kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında sorusu arama motorlarında araştırılıyor.

Çift Kişilik Oda Nilüfer kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında? - 1. Resim

ÇİFT KİŞİLİK ODA NİLÜFER KİMDİR?

Devrim Özkan, dizide Nilüfer karakterini oynuyor. Güzelliği dışında fevri ve sakar halleriyle dikkat çeken Nilüfer, küçük yaşlarda kaybettiği anne ve babasını kaybetmiştir.  Nilüfer'in hayali anne ve babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır.

Hayalini gerçekleştirse de üzerinde taşıdığı kolyenin çalışması üzerine işler istediği gibi gitmez. Kendisini aklamak için her türlü yolu dener.

Çift Kişilik Oda Nilüfer kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında? - 2. Resim

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 

2 Eylül 1998 yılında Muğla doğumlu olan Devrim Özkan, çocukluğunu ve gençliğini Milas-Bodrum'da geçirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. 

Devrim Özkan şu anda 26 yaşındadır. Daha sonra oyunculuk kariyeri için İstanbul'a gelen ve yerleşen Özkan taşınarak 2017’de ilk kez Rüya dizisinde oynadığı İpek Giray karakteri ile kamera karşısına geçti.

Ardından Vatanım Sensin (2017-2018), Vuslat (2019-2020) , Ramo (2020-2021) gibi projelerde oynadı. 2022-2023 sezonunda ise yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği, senaryosuna ise Gani Müjde'nin imza attığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı gençlik dizisinde başrolleri Ertan Saban ve Özge Özberk gibi deneyimli isimlerle paylaştı.

SHOW TV ekranlarında yayınlanan bu dizide sergilediği "Songül Acarerk" performansı ile ismini geniş kitlelere duyurdu.  48. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu performansı ile adaylığa layık görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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