Coca-Cola firmasına neden soruşturma başlatıldı? Rekabet Kurulu’ndan şok eden karar!

Rekabet Kurulu, Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Coca–Cola firmasına açılan soruşturmanın sebebi merak konusu oldu.

Rekabet Kurulu, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla markalarının da sahibi olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma kararı gündemde derin yankı uyandırırken soruşturma gerekçesi de gündeme geldi.

COCA-COLA FİRMASINA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Rekabet Kurulu’nun internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellediği ve zorlaştırdığına yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

COCA-COLA SORUŞTURMASINDA NELER İNCELENECEK?

Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgilere göre soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

HANGİ MARKALAR COCA-COLA FİRMASINA AİT?

500’den fazla markası olan Coca Cola’ya ait olan firmalar şu şekildedir: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta, Cappy, Damla, Damla Minera, Burn, Sprite, Schweppes, Fuse Tea, Powerade