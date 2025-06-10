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Coca-Cola firmasına neden soruşturma başlatıldı? Rekabet Kurulu’ndan şok eden karar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Coca-Cola firmasına neden soruşturma başlatıldı? Rekabet Kurulu’ndan şok eden karar!
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Rekabet Kurulu, Coca-Cola hakkında soruşturma başlattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Coca–Cola firmasına açılan soruşturmanın sebebi merak konusu oldu.

Rekabet Kurulu, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla markalarının da sahibi olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma kararı gündemde derin yankı uyandırırken soruşturma gerekçesi de gündeme geldi.

COCA-COLA FİRMASINA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Rekabet Kurulu’nun internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellediği ve zorlaştırdığına yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Coca-Cola firmasına neden soruşturma başlatıldı? Rekabet Kurulu’ndan şok eden karar! - 1. Resim

COCA-COLA SORUŞTURMASINDA NELER İNCELENECEK?

Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgilere göre  soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

Coca-Cola firmasına neden soruşturma başlatıldı? Rekabet Kurulu’ndan şok eden karar! - 2. Resim

HANGİ MARKALAR COCA-COLA FİRMASINA AİT?

500’den fazla markası olan Coca Cola’ya ait olan firmalar şu şekildedir:  Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta, Cappy, Damla, Damla Minera, Burn, Sprite, Schweppes, Fuse Tea, Powerade

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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