İtalya Serie A'nın 13. haftasında Como ile Juventus karşı karşıya gelecek. Ligdeki mücadelesini sürdüren iki ekip, hafta içi Avrupa kupalarında aldıkları galibiyetlerin ardından karşılaşmaya moralli çıkacak. Karşılaşma öncesinde ise ''Como-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?'' sorusu da gündeme geldi.

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Como, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK karşısında aldığı galibiyetle moral kazandı. Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'nde Omonia'yı mağlup ederek Avrupa'da önemli bir sonuç elde etti. İtalyan ekibi, Serie A'da oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan topladı ve ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. Peki, Como-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?

COMO-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İtalya Serie A'daki Como-Juventus karşılaşması S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekrana gelecek.

Como-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte muhtemel 11

COMO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como ile Juventus, 29 Kasım 2026 Pazar günü İtalya Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanacak maç, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Como-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte muhtemel 11

KENAN YILDIZ COMO-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız'ın Como karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Ağustos ayından bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, iyileşme sürecini sürdürüyor.

Como-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte muhtemel 11

KENAN YILDIZ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Kenan Yıldız, sakatlığının ardından yeniden futbol oynamak için aralık ayını hedef gösterdi. Juventus'un 10 numarası, rehabilitasyon sürecinde olumlu ilerleme kaydettiğini belirtirken kendisini iyi hissettiğini ve takımına dönmek istediğini ifade etti. Yıldız'ın 14 Aralık'ta Monza ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor. Milli oyuncunun sahalara dönüşüne dair net tarih için resmi açıklamalar takip ediliyor.

Como-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte muhtemel 11

COMO-JUVENTUS MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Como: J. Butez, Y. Couto, J. Ramón, T. Chalobah, Á. Valle, M. Perrone, L. Da Cunha, M. Liberali, N. Paz, M. Baturina, A. Douvikas

Juventus: G. Vicario, P. Kalulu, Bremer, J. Lucumí, W. McKennie, T. Koopmeiners, D. Luiz, Z. Çelik, E. Zhegrova, N. Woltemade, R. Kolo Muani

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