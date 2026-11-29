Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 3 maçta takımını yalnız bırakan Nijeryalı golcünün, 30 Kasım'da oynanacak derbi öncesinde sağlık durumu gündemde. Osimhen derbide oynayacak mı, Beşiktaş maçında var mı merak edilirken gözler BJK-GS maç kadrosuna çevrildi.

Kaydet a- | +A

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanmış ve operasyon geçirmişti. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen golcü oyuncunun takıma dönüş süreci yakından takip ediliyor. Peki, Osimhen derbide oynayacak mı, Beşiktaş maçında var mı?

Osimhen derbide oynayacak mı, Beşiktaş maçında var mı? BJK-GS maç kadrosu gündemde

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI, BEŞİKTAŞ MAÇINDA VAR MI?

Victor Osimhen'in Beşiktaş-Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali bulurken Okan Buruk'un kararı da gündeme geldi. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanarak ameliyat olan ve yaklaşık 3 karşılaşmadır sahalardan uzak kalan Osimhen'in derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun maç öncesinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve kendisini iyi hissetmesi halinde antrenmana katılacağı ifade edilirken Buruk'un Osimhen'i ilk 11'de riske atmak istemediği aktarıldı.

Osimhen derbide oynayacak mı, Beşiktaş maçında var mı? BJK-GS maç kadrosu gündemde

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Osimhen derbide oynayacak mı, Beşiktaş maçında var mı? BJK-GS maç kadrosu gündemde

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. BJK-GS maçında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala