Cumartesi günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 18:34 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 18:34 - Güncelleme:

Eczaneler cumartesi-pazar günü açık mı, kaça kadar açık? sorusu en çok araştırılan konulardan biridir. İlaç almak isteyen vatandaşlar hafta sonu eczane çalışma saatlerini sık sık sorgulatıyor.

Eczanelerden ilaç almak isteyen vatandaşlar için çalışma saatleri oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özellikle mesai saatleri dışında ve hafta sonu eczanelerin açık olup olmadığı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. En çok ihtiyaç duyulan kurumlar arasında yer alan eczanelerin cumartesi günü hizmet verip vermediği gündeme geldi. İşte 2025 eczane çalışma saatleri... CUMARTESİ GÜNÜ ECZANE AÇIK MI? Genel olarak eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günlerinin dışında hizmetlerine devam etmektedir. Ülkemizde Cumartesi günleri açık olmaktadır. CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER SAA KAÇTA AÇILIYOR? Eczaneler Cumartesi günleri normal mesai saatleri arasında yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER KAÇA KADAR KAPALIDIR? Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmet vermektedir. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında çalışmaktadır. 2025 ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ Hafta içi eczaneler 09.00 - 19.00 saatleri arasında, Cumartesi günü ise yine 09.00 - 19.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Eczaneler Pazar günü kapalıdır. Bunun yerine nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. İlgili Haber Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 19 Mayıs açık olan eczaneler listesi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin