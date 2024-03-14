Cumhurbaşkanı koruma ekibi trafik kazası son durum araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi 13 Mart Çarşamba günü Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından kaza yapan koruma ekibinde 1 polis hayatını kaybetmiş, 2 polis ise yaralanmıştı. Peki, vahim kazada son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ta kaza kaç şehit var? İşte son dakika durum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi dün vahim bir kaza geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis İlker Duran'ın hayatını kaybetmişti. Kazada bir kötü haber daha geldi. Şehit sayısı 2’ye yükseldi. İşte Cumhurbaşkanı koruma ekibi trafik kazası son durum detayları.

CUMHURBAŞKANI KORUMA EKİBİ TRAFİK KAZASI SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak mitinginde görevli koruma ekibi dün İdil ilçesinde kaza yaptı. Cizre- Nusaybin kara yolunda karavan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak programında görevli polislerin bulunduğu araç çarpıştı.

Kazada polislerin bulunduğu araç başka bir araçla çarpışmış polis memuru Fırat Der şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı. Kazada şehit sayısı 2 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KORUMA EKİBİNİN GEÇİRDİĞİ KAZADA 2 ŞEHİT

Yaralı polis memurlarından İlker Duran da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru İlker Duran da şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru ve bir vatandaşın tedavileri hastanede sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru İlker Duran için başsağlığı diledi.