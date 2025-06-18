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Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı. Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de birçok yetenekli yarışmacı bir üst tura çıkmak adına rekabet ediyor. Programı sıkı bir şekilde takip edenler “Danilo Şef kime kaşık attı?” sorusuna araştırmaya başladı. İşte yarışmaya dair tüm ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'nin geçen sezonunda, finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Aralarında büyük bir çekişmenin yaşandığı final gecesinde, şampiyonluk kupasını kazanan isim Onur oldu.

2025-2026 sezonunda ise jüri üyeleri arasında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüri üyeliğine devam edecektir.

Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı merak konusu oldu - 1. Resim

KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

MasterChef Türkiye'te kullanılan bu gelenekte şefler, yarışmacıların yemeklerine karşı zaman zaman kaşık atma ile karşılık vermektedir. Şimdiye kadar bu durum MasterChef tarihi boyunda çok nadir yaşanmıştır. Kaşık atmak, yarışmacının başarılı olduğu anlamına gelir

Hazırlanan yemekte herhangi bir sorun yok, yemeğin şeften daha iyi yapıldığını belirtir. Şef tarafından kaşık atılması, 'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir. Yani bir kişiye kaşık atıldığında bu yemeklerinde hiçbir eksik olmadığı anlamına gelir. 

Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı merak konusu oldu - 2. Resim

DANİLO ŞEF KİME KAŞIK ATTI?

MasterChef elemelerde kaşık alan yarışmacı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Konuya ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor. 

Kasık alan yarışmacının açıklanmasıyla haberimize eklenecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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