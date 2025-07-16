Demir Ege Tıknaz kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş'taki performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Beşiktaş'ta forma giyen genç oyuncu, aynı zamanda Türkiye U21 Milli Takımı'nda görev almaktadır. Futbola Beşiktaş'ın altyapısından başlan Tıknaz, son zamanlarda Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilmektedir. Demir Ege Tıknaz kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Orta saha pozisyonunda görev yapan Demir Ege Tıknaz, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş takımında yer almaktadır.

Genç yetenek son olarak Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DEMİR EGE TIKNAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Demir Ege Tıknaz 17 Ağustos 2004 yılında İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 20 yaşında olan Tıknaz, futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı.

2021 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A Takımına yükseldi. Ardından 2023-24 sezonunda Beşiktaş ile ilk resmi maçına çıkmıştır. Daha sonra 2024-2025 sezonunda kendini geliştirmek ve tecrübe kazanmak adına Portekiz'in Rio Ave kulübüne kiralanmıştır.

Bunun üzerine Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada; "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz’den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi

2025 yılı itibarıyla Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılmıştır. Deniz Ege Tıknaz U21 Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Demir Ege Tıknaz son yıllarda Türk futbolunda yıldızı parlayan yetenekler arasına girmeyi başarmıştır.