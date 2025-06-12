Denizli Çivril 2. Etap konut kurası sonuçları açıklandı mı? İşte kura sonuçları isim listesi

Denizli-Çivril 2.Etap (488 Konut) Projesi kapsamında, Orta Gelir Gruba için 2+1 tipte 72, 3+1 tipte olmak üzere toplam 79 konutun hak sahipliği ve konut belirli kura saat 14.00'te noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekilişi TOKİ'nin YouTube hesabından canlı yayınlanacaktır.

Denizli-Çivril 2.Etap (488 konut) projesinde, (2+1) 71 adet ve ( 3+1) tipte 8 adet olmak üzere toplam 79 konut kura ile satışa çıktı.

Kura çekimi bugün saat 14.00'da noter huzurunda yapılacaktır. Denizli-Çivril 2.Etap Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı paylaşıldı.

DENİZLİ ÇİVRİL 2. ETAP KONUT KURASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi bugün saat 14.00'da noter huzurunda yapılacaktır. Sonuçları aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Denizli-Çivril 2.Etap konut kurası sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Peşinat tutarı yüzde 25 olup, 120 ay vade ile taksitlendirilmelidir. Peşinat, başvuru bedeli düşülmesi üzerine sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Ayrıca, alıcılar konut bedelinin yüzde 1'inden daha az olmamak üzere ek peşinat verebilir.

Kalan borç ve aylık taksitler, her sene Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre arttırılacaktır. Taksit ödemeleri 2025 yılı Temmuz ayında başlayacak ve ilk artıl ocak 2026'da yapılacaktır.

Kalan borç ve taksitler ise, memur maaş artışına göre her Ocak ve Temmuz ayında arttırılacaktır. Taksit ödemeleri Temmuz 2025'tw başlayıp ilk artış Ocak 2026'da yapılacaktır.