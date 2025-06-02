İslam dünyası için önemli dini günlerden olan Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlıyor. Bayram öncesi kurban kesimi ile ilgili araştırmalar yapılıyor Kredi kartı, taksitlendirme veya banka kredisi ile kurban alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Müslümanlar için önemli dini günlerden olan Kurban Bayramı'nda farz ibadetlerden olan kurban kesimi, belirli şartlara bağlı olarak kesilebiliyor. Kesimi kadar kurban alımının nasıl olduğu da oldukça önemli. Özellikle kredi kartı, taksitle veya banka kredisi ile kurban alınır mı merak ediliyor.

KREDİ KARTI VEYA TAKSİTLE KURBAN SATIN ALINIR MI?

Kurban kesecek kişinin, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartı tek çekim veya vadeli olarak satın alabilir. Ancak kredi kartı borcunun ödeme tarihinde ödenmemesinden kaynaklı gecikme faizi oluşmaması gerekiyor. İslam'a göre caiz görülen bu durumda ödeme sürecinde faizli işleme düşmemek gerekiyor.

Kurban kesmekle yükümlü olan bir kişi, hayvanı nakit, kredi kartıyla tek çekim veya taksitli olarak alabilir. Bu şekilde hayvan alıcının mülkiyetine geçer ve kurban ibadeti için gerekli mali yeterlilik sağlanır ancak kredi kartı borcunun vadesinde ödenmesi, gecikme faizinden kaçınılması gerekmektedir.

BANKA KREDİSİ İLE KURBAN ALINIR MI?

Dinen, bir kişi kendi imkanlarıyla kurban kesemiyorsa faize bulaşarak kurban kesmemelidir. Çünkü faiz İslam'da kesin olarak yasaklanmıştır.

Banka kredisiyle kurbanlık hayvan satın almak, faiz içermediği sürece caizdir. Ancak faizli krediyle kurban almak uygun değildir. İbadetin kişinin mali gücüne uygun şekilde yapılması gerekir bu nedenle kurban kesmekle yükümlü olmayan fakir bir kimsenin borçlanarak kurban kesmemesi gerekir.

Alimlere göre, kurban ibadeti için borçlanma yerine, kişinin kendi imkanlarıyla hareket etmesi daha uygundur.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dinimiz İslam sitesinde yer alan bilgilere göre, kurbanlık hayvan satın alırken doğru niyet ve hayvanın İslam’a uygunluğu büyük önem taşır. Satın alma sırasında “Bayram için kurban alıyorum” niyeti edilmesi önerilir ancak bu niyet kesim sırasında veya vekalet verirken de yapılabilir.

Ayrıca, hayvanın canlı olarak tartılarak satılması caiz değildir. Götürü usulüyle pazarlık yapılması gerekir. Örneğin, satıcının “Hayvanı kesip etini tarttıktan sonra kilosuna göre ödeme yaparsın” demesi durumunda bu kurban kesmek değil et satın alma sayılır. Kesinlikle caiz değildir.

Hayvanın sağlık durumu ve yaş gibi özellikleri de kurbanın sahihliği için kritik öneme sahiptir. Örneğin, bir dananın kurban olabilmesi için iki yaşını doldurmuş olması gerekirken altı aylık bir kuzu annesi kadar gösterişli ise kurban edilebilir.

Ayrıca, necaset yiyen hayvanların belirli bir süre hapsedilmesi (deve için 40 gün, sığır için 20 gün, koyun için 10 gün) gerekir ki eti temiz olsun. Kurbanlık hayvanın kusursuz olması ve satın alma sürecinde vekalet gibi usullere dikkat edilmesi, ibadetin geçerliliğini doğrudan etkiler.