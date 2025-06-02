Kurban ne zaman kesilmeli? 10 soruda kurban ibadeti

Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşların aklındaki sorular da artıyor. Kurban kesim vakti ne zaman başlar, kimler kurban kesmekle yükümlüdür, sadaka vermek kurban yerine geçer mi gibi sorular Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. İşte Kurban Bayramı öncesi en çok merak edilen 10 sorunun cevabı…

Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken, kurban ibadetine dair sorular da gündemin üst sıralarına yerleşti. Kurban kesim vakti, kurbanlık hayvanın taşıması gereken özellikler, vekaletle kurban kesimi ve kurban etiyle ilgili dini hükümler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, bayramın birinci günü sabah namazından sonra başlayarak üçüncü gün güneş batana kadar kesilebilir. Cuma namazı kılınmayan köy gibi küçük yerleşim yerlerinde ise bayram namazı kılınmadan önce de kurban kesimi caizdir. Gece saatlerinde kurban kesmek ise mekruh sayılır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış, temel ihtiyaçlarını ve borçlarını karşıladıktan sonra nisap miktarı mala sahip olan ve seferi (yolcu) olmayan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür.

KURBANLIK HAYVANDA HANGİ ÖZELLİKLER ARANIR?

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, besili ve organlarının tam olması gerekir. Kör, topal, kulakları veya memeleri yarım olan, boynuzlarının biri ya da ikisi kırık olan, dişlerinin tamamı dökülmüş hayvanlar kurban edilmez. Ancak doğuştan boynuzsuz, şaşı veya hafif hasta olan hayvanlar kurban edilebilir.

ELEKTRİKLE YA DA NARKOZLA BAYILTILARAK KESİM CAİZ Mİ?

Kurban klasik yöntemle kesilmelidir. Ancak hayvana acı vermemek adına elektrik şoku ya da narkozla bayıltma işlemi caizdir. Fakat hayvan bayıltıldığında ölmüşse kurban geçerli sayılmaz. Kesim esnasında hayvanın canlı olması şarttır.

KURBAN YERİNE SADAKA VERMEK CAİZ Mİ?

Sadaka vermek, kurban ibadetinin yerine geçmez. Kişi kurban kesmeden sadaka verirse sevap kazanır fakat kurban ibadetini yerine getirmiş sayılmaz. Kurban, bayramın üçüncü günü akşamına kadar kesilmezse kişi kurbanı satın alıp daha sonra keser ve etiyle birlikte değerini de sadaka olarak dağıtır.

KURBAN SATIN ALINDIKTAN SONRA BAŞKASI ORTAK EDİLEBİLİR Mİ?

Kurban satın alındıktan sonra başkası ortak edilebilir. Büyükbaş hayvanlara en fazla yedi kişi ortak olabilir. Kurban kesilmeden önce hisse sayısı 7’yi geçmemek şartıyla yeni kişiler de ortak edilebilir. Ancak ortak olacak kişilerden her birinin hissesi eşit ve ayrı ayrı olmalıdır.

KURBAN ETİ, DERİSİ VEYA SAKATATI SATILABİLİR Mİ?

Kurbanın eti, kurban sahibi tarafından tüketilebilir ya da dağıtılabilir. Ancak eti, sakatatı, derisi veya sütü satılamaz. Satılırsa elde edilen para sadaka olarak verilmelidir. Peygamber Efendimiz “Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir” buyurmuştur.

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kurbanı kesemeyecek durumda olan kişiler, başkasına vekalet verebilir. “Allah rızası için seni bayram kurbanımı kesmeye vekil ettim” demek yeterlidir. Bir kişi birden fazla kişiden vekalet alabilir, aynı şekilde bir kişi birden fazla kişiye vekalet verebilir.

VEKALETLE KURBAN KESEN KURUMLAR ETİ SATABİLİR Mİ?

Kurban etlerinin satışa konu olması ibadete aykırıdır. Kurban eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Kesim sonrasında elde edilen et veya gelir ticarete konu edilmemelidir. Bu konuda vekalet veren kişilerin de niyetine uygun hareket edilmelidir.

KURBAN KESMEYEN GÜNAHA GİRER Mİ?

Kurban kesmek, maddi durumu elveren Müslümanlar için vaciptir. Varlıklı biri kurban kesmezse günaha girmiş sayılır. Bazı hadislerde kurban kesmeyenler hakkında “Cimrilerin en kötüsü, farz olduğu halde kurban kesmeyendir” denilmiştir.