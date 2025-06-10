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Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 10 Haziran 2025 deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 10 Haziran 2025 deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yer yer hissedilen sarsıntılarla beraber en çok merak edilip araştırılan konular erasında son depremler listesi vardır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler anbean kaydedilmektedir. Son olarak Ege Denizi'nde 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

10 Haziran 2025 Salı günü de Son dakika depremler listesi  AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. Ülkemizde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor.

Hissedilen sarsıntıların ardından gözler "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabına çevrildi.

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 10 Haziran 2025 deprem listesi - 1. Resim

DEPREM Mİ OLDU, SON DEPREM NEREDE NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Ülkemiz coğrafi konumu açısından deprem kuşağında yer alır. Bu nedenle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalır.  va

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında yaşanan gelen depremler, yüksek şiddette yeni sarsıntılara yol açabileceği gibi çok sayıda artçıların da önünü açıyor.

10 Haziran 2025 AFAD verilerine bakıldığında son olarak Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 1.2 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımına göre, Ege Denizi'nde 2.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. 

Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 10 Haziran 2025 deprem listesi - 2. Resim

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)BüyüklükYer
2025-06-10 08:02:3437.4780637.013337.081.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-06-10 07:35:1339.2686128.975567.01.0Simav (Kütahya)
2025-06-10 07:25:4139.1928.925287.01.7Simav (Kütahya)
2025-06-10 07:17:5140.4766724.660567.02.6Ege Denizi
2025-06-10 06:57:3439.1802828.92257.081.0Simav (Kütahya)
2025-06-10 06:47:4537.1113928.591677.01.4Ula (Muğla)
2025-06-10 06:32:0237.6527835.964447.01.7Kozan (Adana)
2025-06-10 06:19:5436.6505625.961117.02.3Ege Denizi
2025-06-10 06:19:3438.78531.408067.01.0Sultandağı (Afyonkarahisar)
2025-06-10 06:07:5839.1463928.9859.151.5Simav (Kütahya)
2025-06-10 06:04:1740.2888924.446397.03.9Ege Denizi
2025-06-10 05:55:1137.5188937.163617.01.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-06-10 05:54:1039.2238928.9736110.221.1Simav (Kütahya)
2025-06-10 05:43:1439.2261128.951947.01.2Simav (Kütahya)
2025-06-10 05:40:3436.7730628.003066.831.4Datça (Muğla)
2025-06-10 05:24:0835.9669431.5658312.261.6Akdeniz - [73.41 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-06-10 04:54:5439.1927828.9411111.411.1Simav (Kütahya)
2025-06-10 04:39:3536.7761127.666947.01.6Datça (Muğla)
2025-06-10 04:36:3537.6697236.0088914.661.4Kozan (Adana)
2025-06-10 04:34:5236.8008327.707787.02.5Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.27 km] Datça (Muğla)
2025-06-10 04:27:5839.2433328.956947.02.2Simav (Kütahya)
2025-06-10 04:24:3237.7513927.204447.161.6Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Kuşadası (Aydın)
2025-06-10 03:54:3239.2116740.224177.351.9Kiğı (Bingöl)
2025-06-10 03:44:1537.8363927.001117.231.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.25 km] Kuşadası (Aydın)
2025-06-10 03:38:3838.0888938.337227.00.7Çelikhan (Adıyaman)
2025-06-10 03:25:2238.3694438.741949.812.1Kale (Malatya)
2025-06-10 03:23:0840.8438928.2769417.881.2Marmara Denizi - [24.75 km] Silivri (İstanbul)
2025-06-10 03:08:1637.6408335.985287.01.1Kozan (Adana)
2025-06-10 02:50:0437.1241728.834727.01.1Menteşe (Muğla)
2025-06-10 02:32:1237.64535.961116.831.6Kozan (Adana)
2025-06-10 02:18:5536.0838929.025836.281.2Akdeniz - [33.95 km] Kaş (Antalya)
2025-06-10 02:10:4439.2229.00259.80.8Simav (Kütahya)
2025-06-10 01:43:0939.2533328.951117.280.9Simav (Kütahya)
2025-06-10 01:24:2340.872528.462229.611.1Marmara Denizi - [14.95 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-06-10 01:21:4040.7963931.500567.00.7Merkez (Bolu)
2025-06-10 01:12:3037.6477835.961117.01.1Kozan (Adana)
2025-06-10 01:05:3939.2628.962228.051.0Simav (Kütahya)
2025-06-10 00:36:0737.6363935.951679.283.1Kozan (Adana)
2025-06-10 00:31:3939.2380628.953067.041.0Simav (Kütahya)
2025-06-10 00:20:3639.2219428.988339.081.4Simav (Kütahya)
2025-06-10 00:20:0339.4197237.305287.02.2Ulaş (Sivas)
2025-06-10 00:16:3538.1094438.3057.01.8Çelikhan (Adıyaman)
2025-06-10 00:15:5338.1002838.306947.552.3Çat Barajı - [02.37 km] Çelikhan (Adıyaman)
2025-06-10 00:11:1639.2377828.965569.21.1Simav (Kütahya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SaatYerMLDerinlik (km)İl/Deniz
07:27:37Ege Denizi2.625.2Ege Denizi
07:25:40Katrandağı-Emet1.75.5Kütahya
07:17:47Yunanistan2.66.5Yunanistan
06:47:45Kıyra-Ula1.514.4Muğla
06:32:01Çamlarca-Kozan1.75.0Adana
06:19:50Ege Denizi2.37.7Ege Denizi
06:07:56Yemişli-Simav1.37.9Kütahya
06:04:13Yunanistan3.814.3Yunanistan
05:55:10Kartal1.75.0Kahramanmaraş
05:54:10Karacaören-Simav1.213.7Kütahya
05:43:12Karacaören-Simav1.223.1Kütahya
05:40:32Gökova Körfezi1.58.6Ege Denizi (Muğla açıkları)
05:24:05Akdeniz1.911.7Akdeniz
04:46:50Yunanistan2.912.4Yunanistan
04:39:34Karaköy-Datça1.65.0Muğla
04:36:35Çürüklü-Kozan1.36.3Adana
04:34:51Kızlan-Datça2.66.7Muğla
04:27:58Eğirler-Simav2.05.3Kütahya
04:24:32Kuşadası Körfezi1.65.4Ege Denizi
04:22:57Ege Denizi2.58.5Ege Denizi
03:54:30Darköprü-Kiğı2.05.0Bingöl
03:44:15Kuşadası Körfezi1.57.7Ege Denizi
03:25:21Salkımlı-Kale2.05.0Malatya
03:23:08Marmara Denizi1.415.0Marmara Denizi
03:12:08Tavaklı Açıkları1.37.9Çanakkale (Ege Denizi)
03:08:16Çürüklü-Kozan1.35.0Adana
02:50:05Otmanlar-Köyceğiz1.49.9Muğla
02:33:58Yunanistan1.55.8Yunanistan
02:32:12Çürüklü-Kozan1.65.7Adana
02:26:46Ege Denizi2.48.1Ege Denizi
02:18:56Akdeniz1.35.0Akdeniz
01:54:56Ege Denizi2.19.3Ege Denizi
01:24:22Gürpınar Açıkları1.55.3İstanbul (Marmara Denizi)
01:21:41Sultanbey0.95.0Bolu
00:36:06Boztahta-Kozan3.21.9Adana
00:20:03Örenliçe-Ulaş2.48.0Sivas
00:15:52Aşağıköy-Yeşilyurt2.25.0Malatya
23:44:04Söğüt-Simav1.415.0Kütahya

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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