Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 10 Haziran 2025 deprem listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yer yer hissedilen sarsıntılarla beraber en çok merak edilip araştırılan konular erasında son depremler listesi vardır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler anbean kaydedilmektedir. Son olarak Ege Denizi'nde 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

10 Haziran 2025 Salı günü de Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. Ülkemizde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor.

Hissedilen sarsıntıların ardından gözler "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabına çevrildi.

DEPREM Mİ OLDU, SON DEPREM NEREDE NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Ülkemiz coğrafi konumu açısından deprem kuşağında yer alır. Bu nedenle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalır. va

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında yaşanan gelen depremler, yüksek şiddette yeni sarsıntılara yol açabileceği gibi çok sayıda artçıların da önünü açıyor.

10 Haziran 2025 AFAD verilerine bakıldığında son olarak Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 1.2 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımına göre, Ege Denizi'nde 2.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Büyüklük Yer 2025-06-10 08:02:34 37.47806 37.01333 7.08 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2025-06-10 07:35:13 39.26861 28.97556 7.0 1.0 Simav (Kütahya) 2025-06-10 07:25:41 39.19 28.92528 7.0 1.7 Simav (Kütahya) 2025-06-10 07:17:51 40.47667 24.66056 7.0 2.6 Ege Denizi 2025-06-10 06:57:34 39.18028 28.9225 7.08 1.0 Simav (Kütahya) 2025-06-10 06:47:45 37.11139 28.59167 7.0 1.4 Ula (Muğla) 2025-06-10 06:32:02 37.65278 35.96444 7.0 1.7 Kozan (Adana) 2025-06-10 06:19:54 36.65056 25.96111 7.0 2.3 Ege Denizi 2025-06-10 06:19:34 38.785 31.40806 7.0 1.0 Sultandağı (Afyonkarahisar) 2025-06-10 06:07:58 39.14639 28.985 9.15 1.5 Simav (Kütahya) 2025-06-10 06:04:17 40.28889 24.44639 7.0 3.9 Ege Denizi 2025-06-10 05:55:11 37.51889 37.16361 7.0 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2025-06-10 05:54:10 39.22389 28.97361 10.22 1.1 Simav (Kütahya) 2025-06-10 05:43:14 39.22611 28.95194 7.0 1.2 Simav (Kütahya) 2025-06-10 05:40:34 36.77306 28.00306 6.83 1.4 Datça (Muğla) 2025-06-10 05:24:08 35.96694 31.56583 12.26 1.6 Akdeniz - [73.41 km] Gazipaşa (Antalya) 2025-06-10 04:54:54 39.19278 28.94111 11.41 1.1 Simav (Kütahya) 2025-06-10 04:39:35 36.77611 27.66694 7.0 1.6 Datça (Muğla) 2025-06-10 04:36:35 37.66972 36.00889 14.66 1.4 Kozan (Adana) 2025-06-10 04:34:52 36.80083 27.70778 7.0 2.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.27 km] Datça (Muğla) 2025-06-10 04:27:58 39.24333 28.95694 7.0 2.2 Simav (Kütahya) 2025-06-10 04:24:32 37.75139 27.20444 7.16 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Kuşadası (Aydın) 2025-06-10 03:54:32 39.21167 40.22417 7.35 1.9 Kiğı (Bingöl) 2025-06-10 03:44:15 37.83639 27.00111 7.23 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.25 km] Kuşadası (Aydın) 2025-06-10 03:38:38 38.08889 38.33722 7.0 0.7 Çelikhan (Adıyaman) 2025-06-10 03:25:22 38.36944 38.74194 9.81 2.1 Kale (Malatya) 2025-06-10 03:23:08 40.84389 28.27694 17.88 1.2 Marmara Denizi - [24.75 km] Silivri (İstanbul) 2025-06-10 03:08:16 37.64083 35.98528 7.0 1.1 Kozan (Adana) 2025-06-10 02:50:04 37.12417 28.83472 7.0 1.1 Menteşe (Muğla) 2025-06-10 02:32:12 37.645 35.96111 6.83 1.6 Kozan (Adana) 2025-06-10 02:18:55 36.08389 29.02583 6.28 1.2 Akdeniz - [33.95 km] Kaş (Antalya) 2025-06-10 02:10:44 39.22 29.0025 9.8 0.8 Simav (Kütahya) 2025-06-10 01:43:09 39.25333 28.95111 7.28 0.9 Simav (Kütahya) 2025-06-10 01:24:23 40.8725 28.46222 9.61 1.1 Marmara Denizi - [14.95 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-06-10 01:21:40 40.79639 31.50056 7.0 0.7 Merkez (Bolu) 2025-06-10 01:12:30 37.64778 35.96111 7.0 1.1 Kozan (Adana) 2025-06-10 01:05:39 39.26 28.96222 8.05 1.0 Simav (Kütahya) 2025-06-10 00:36:07 37.63639 35.95167 9.28 3.1 Kozan (Adana) 2025-06-10 00:31:39 39.23806 28.95306 7.04 1.0 Simav (Kütahya) 2025-06-10 00:20:36 39.22194 28.98833 9.08 1.4 Simav (Kütahya) 2025-06-10 00:20:03 39.41972 37.30528 7.0 2.2 Ulaş (Sivas) 2025-06-10 00:16:35 38.10944 38.305 7.0 1.8 Çelikhan (Adıyaman) 2025-06-10 00:15:53 38.10028 38.30694 7.55 2.3 Çat Barajı - [02.37 km] Çelikhan (Adıyaman) 2025-06-10 00:11:16 39.23778 28.96556 9.2 1.1 Simav (Kütahya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ