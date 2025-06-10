Devamsızlık dilekçesi nedir, nasıl yazılır? 2025 Devamsızlık dilekçesi

Yaz tatiline adım adım yaklaşırken devamsızlık sınırını aşan öğrenciler için devamsızlık dilekçesi yeniden gündeme geldi. Okula sağlık veya özel sebeplerle gidemeyen öğrenciler için devamsızlık dilekçesi büyük önem taşıyor. Peki dilekçe nasıl yazılır, hangi bilgiler yer almalı?

2025 yılı itibarıyla öğrencilerin devamsızlıklarını belgelemek için okul yönetimlerine sunmaları gereken resmi evrakların başında devamsızlık dilekçesi geliyor. Sağlık sorunları, ailevi nedenler veya başka zorlayıcı sebeplerle okula gidemeyen öğrenciler ya da velileri, okula yazılı bir beyanla bilgi vermekle yükümlü. Bu dilekçelerin usulüne uygun şekilde hazırlanması hem öğrencinin kayıtlarının sağlıklı tutulması hem de hak kaybının yaşanmaması açısından önem taşıyor.

DEVAMSIZLIK DİLEKÇESİ NEDİR?

Devamsızlık dilekçesi, öğrencinin belirli bir tarihler aralığında okula devam edemediğini ve bu durumu resmi olarak belgelendirmek istediğini ifade eden yazılı bir başvurudur. Dilekçe, öğrenci tarafından yazılabildiği gibi, velisi tarafından da hazırlanabilir. Gerekli açıklamaların yer aldığı ve imzalanarak teslim edilen bu belge, okul yönetimi tarafından kayıt altına alınır.

Bu belge özellikle sağlık raporunun sunulamadığı kısa süreli devamsızlıklarda ya da ailevi bir gerekçeyle okula gidilemeyen durumlarda kullanılır. Okullar, öğrencinin devamsızlığını mazur sayabilmek için dilekçeyi dikkatle inceler. Bu nedenle eksiksiz ve açık bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir.

DEVAMSIZLIK DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Devamsızlık dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken bazı temel unsurlar vardır. Dilekçede şu başlıklar eksiksiz şekilde yer almalıdır:

Tarih: Dilekçenin kaleme alındığı gün mutlaka yazılmalıdır.

Okul Bilgileri: Okulun tam adı ve bağlı bulunduğu müdürlük belirtilmelidir.

Öğrenci Bilgileri: Öğrencinin adı, soyadı, sınıfı ve numarası açıkça yazılmalıdır.

Devamsızlık Nedeni: Sağlık sorunları, ailevi nedenler veya diğer özel durumlar kısaca açıklanmalıdır.

Tarih Aralığı: Öğrencinin hangi tarihler arasında okula gidemediği belirtilmelidir.

İmza: Dilekçe, yazan kişi (veli ya da öğrenci) tarafından imzalanmalıdır.

Bu unsurların eksik olması, dilekçenin geçersiz sayılmasına neden olabilir. Özellikle devlet okullarında veya resmi yazışma arşivine giren belgelerde bu gibi detaylar önem taşır.

DEVAMSIZLIK DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği, öğrencinin devamsızlığını bildirmek isteyenler için pratik bir yol sunar. İşte resmi bir dille hazırlanmış örnek format:

Tarih: [Dilekçenin yazıldığı gün]

Okul Müdürlüğüne,

[Okulun Adı]

Ben, [Öğrenci Adı Soyadı], [Sınıf ve Numara] öğrencisiyim. [Belirtilen tarihler] arasında, [sağlık problemi/ailevi sebepler/özel nedenler] dolayısıyla okula devam edemedim. Devamsızlık süremin okul kayıtlarına işlenmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

[Öğrenci Adı Soyadı]

[Veli Adı Soyadı (eğer veli yazıyorsa)]

İmza

Bu format, birçok okul tarafından kabul edilen genel bir devamsızlık dilekçesi örneğidir. Eğer okul yönetimi özel bir format talep ediyorsa, buna uygun olarak düzenlenmesi önerilir.