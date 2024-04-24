Devrim Akyıl ile Ebru Baki arasındaki tartışma enflasyon ve kur üzerinden çıktı

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Ekonomist Devrim Akyıl ve Ebru Baki neden tartıştı, sorusu gündem oldu. Ekonomist Devrim Akyıl ile Ebru Baki arasında enflasyon kur tartışması çıktı. Canlı yayında tartışan ikiliye Gazeteci Deniz Zeyrek 'ikiniz de haklısınız' yorumunu yaptı. Peki, Sözcü TV''de kim neden tartıştı? İşte canlı yayında yaşananlar...

Sözcü TV'de Para Politika programında Ebru Baki ile Ekonomist Devrim Akyıl arasında tartışma çıktı. Peki, Ebru Baki ile Devrim Akyıl neden tartıştı?

DEVRİM AKYIL İLE EBRU BAKİ ARASINDA TARTIŞMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun "baz etkisiyle düşecek" sözleri üzerine Sözcü TV'de tartışma yaşandı.

Devrim Akyıl fiyatlarda artış olmayacağı yönünde yurttaşın ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

Ebru Baki'nin dolar kurunu gündeme getirmesinin ardından Akyıl, "5 kuruşluk, 10 kuruşluk geri gelmeden seviniyorsun ama bir şey ifade etmiyor bunlar" diye çıkıştı.

Baki'nin "sevinirim tabi, en azından kur baskısı azalır" sözleri üzerine Akyıl, "kur baskısı diye bir şey yok" dedi.

EBRU BAKİ'DEN "BEN ÖĞRENCİ DEĞİLİM" ÇIKIŞI

Baki'nin "enflasyon neden çıktı" sorusu üzerine Akyıl, "Davranışları bozduğun için çıktı." dedi.

Baki'nin, "kuru zıplattın sonuçta" sözlerine Akyıl, "Kuru patlatmadın Ebru, bunu sana her yayında anlatıyorum ama tekrar anlatıyım" dedi.

Ebru Baki ise, "ben öğrenci değilim ama kur baskısı yok diyemezsin" cevabını verdi.

Akyıl ise cevap olarak, "Sen anlamadığın sürece izleyicinin anlaması da zor oluyor." dedi.

Ebru Baki ise "Kur 33 liraya gelmiş, 90 lira mı olsun" diye karşılık verdi.

Akyıl, "Kur artan ürünlerin çok altında artıyor bu da sana algı manipülasyonu için faydalı oluyor" diye karşılık verdi.

Gazeteci Deniz Zeyrek ise, "Nasrettin Hoca gibi ikiniz de haklısınız. İkinizin de aynı anda haklı olma nedeniniz ortamdaki tuhaflık" yorumunda bulundu.