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Dilan Polat davasında son duruma göre tahliye talebi reddedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Engin - Dilan Polat çiftinin davası yakından takip ediliyorken geçtiğimiz günlerde MASAK raporu tamamlanmıştı. Dilan Polat tahliye oldu mu, olacak mı merak edilirken mahkeme, tahliye talebini reddetti.

Dilan Polat'ın davasında tahliye durumu beklenirken bugün mahkemeden karar çıktı. Polat'ın tahliye kararı reddedildi. Vatandaşların takip ettiği dava sürecinde MASAK raporu tamamlanmıştı.

Rapora göre Dilan Polat'ın finansal işlemlerde karar yetkisi olmadığı belirtilmişti. Eksik evrakları beklenen isim hakkında cezaevinden çıktı mı araştırılıyordu.

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Sosyal medya fenomeni olan Polat çifti kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. 908 sayfalık MASAK raporu sonrasından tahliye olması beklenen fenomen hakkında karar verildi.

5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilirken Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi.

Dilan Polat davasında son duruma göre tahliye talebi reddedildi - 1. Resim

DİLAN POLAT DAVASINDA SON DURUM 

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan MASAK raporuna göre Dilan Polat'ın 2020-2023 aralığında 3 gayrimenkul alırken hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği kaydedildi.

Engin Polat'ın hesabına bakıldığında ise 2020 ile 2023 aralığında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira çıkış yapılmış. Bu aralıkta 3 araç ve 6 gayrimenkul aldığı kaydedilirken raporda yasa dışı bahisle ilgili tespit bulunmadığı eklendi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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