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Dua Lipa Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi? Galatasaray'dan tarihi kutlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dua Lipa Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi? Galatasaray&#039;dan tarihi kutlama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Pazar günü gerçekleştireceği tarihi kutlamaları öncesinde gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sarı kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarına katılacağı yönünde söylentiler yayılmaya başlasa da bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Galatasaray'ın Süper Lig zaferini kutlamak adına Yenikapı'da dev bir organizasyon hazırlıyor. Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa'ya kutlamalara davet etmek istediği öne sürüldü. Ancak İngilizli yıldızın yoğun programı sebebiyle bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Dua Lipa Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi? Galatasaray'dan tarihi kutlama - 1. Resim

DUA LİPA GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELECEK Mİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, kutlamalarda yerli ve yabancı olmak üzere birçok sanatçı ile görüşme yaptı iddia edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile de görüştüğü öne sürülürken, Dua Lipa'nın konser programının çok dolu olduğu ve tarih uyuşmadığı için teklifi reddettiği söylentiler arasında yer aldı.

Dua Lipa Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi? Galatasaray'dan tarihi kutlama - 2. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK TÖRENİNE 2 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Yenikapı Meydanı'nda gerçekleşecek şampiyonluk törenine 2 milyon taraftarın katılması beklentiler arasındadır. Gün boyu sürecek kutlamalarda ünlü sanatçıların dışında görsel şovlarda olacak.

Sarı-Kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nin önünden hareket edecek üstü açık otobüsle şehir turu yaparak Yenikapı'ya geçmesi planlanıyor. Akşam saatlerinde ise kupa Galatasaraylı oyuncuların ellerinde ufka yükselecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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