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Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti

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Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti. Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli soruları kamuoyunca araştırılırken vefat haberine ilişkin detaylar da vatandaşların gündeminde.

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Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkisinde gerçekleşen kazada yaralanan Gültekin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada dört kişi daha yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Acı haberin ardından Gültekin'in hayatı, siyasi geçmişi ve yerel yönetimde üstlendiği görevler merak konusu oldu. Peki, Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti

Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarında başlayan Gültekin, 2008-2012 yılları arasında ilçe gençlik kolları başkanlığı yaptı. 2012-2019 döneminde AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2018 ve 2019 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını üstlendi.

Dündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti
Başlık ResmiDündar Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin hayatını kaybetti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclisi üyesi seçildi. 2019-2025 yılları arasında AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 2023 ve 2024 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekili olarak çalıştı. Ayrıca 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği yaptı.

Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve üç çocuk babasıydı. İngilizce biliyordu.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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