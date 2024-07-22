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Dünya genelinde sistemlerin çökmesinin ardından bugün (22 Temmuz) bankalarda sorun bulunmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Microsoft sisteminde yaşanan teknik arızanın ardından havayolları, bankalar ve birçok şirkette sorun yaşanmıştı. Dünya genelinde gerçekleşen sistem hatasının ardından bankalarda işlem yapamayanlar ise bankalarda sorun mu var araştırmıştı. Bugün itibarıyla mobil uygulamalarda ve ATM'lerde sorun yaşanmıyor.

Dünyanın her yerinde yaşanan sistem hatasıyla beraber bankalarda da erişim sorunları yaşanmıştı. Microsoft çökmesi sebebiyle tüm ülkelerde meydana gelen teknik sorun bankaları da etkilemişti.

BANKALARDA SORUN MU VAR 22 TEMMUZ?

19 Temmuz günü küresel çapta meydana gelen Microsoft sisteminde çökmenin ardından şirketlerin sistemlerinde de problem yaşandı ve aksaklıklar oldu.

Sistem hatası nedeniyle bankalarda da sorun yaşanmıştı ve şirketler sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Çözülen hatanın ardından bugün bankalarda herhangi bir sorun bulunmuyor.

Dünya genelinde sistemlerin çökmesinin ardından bugün (22 Temmuz) bankalarda sorun bulunmuyor - 1. Resim

Microsoft 365 tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan aksaklığın sebebinin çözüldüğü öğrenilirken açıklama şöyle oldu:

 "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi." 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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