Dünya genelinde yaşanan sorun sebebiyle Ajet'te biletleme ve rezervasyon işlemlerinde problemler yaşanıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
19 Temmuz günü dünya genelinde meydana gelen sorun nedeniyle birçok şirkette erişim sorunlar ve aksaklıklar yaşandı. Ajet kullanıcıları ise çöktü mü, ne oldu merak ederken son duruma dair bilgi bekleniyor. Ajet, X hesabından açıklamada bulundu.
Avustralya'dan gelen kitlesel BT kesintisi haberi sebebiyle birçok şirkette sorun yaşanırken havayolları ve bankalarda da aksaklık yaşanıyor. Ajet'te meydana gelen sorunun ardından neden açılmadığı merak konusu oldu.
AJET ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 19 TEMMUZ?
Bugün sabah saatlerinde dünya genelinde yaşanan aksaklık nedeniyle Ajet biletleme ve rezervasyon işlemlerinde de sorun yaşandı.
X hesabından yapılan duyuru şöyle oldu:
"Kamuoyuna Duyuru, Dünyada meydana gelen network problemi nedeniyle online biletleme, rezervasyon işlemleri ve çağrı merkezlerimizde geçici aksaklıklar meydana gelmiştir. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Yaşanan sorun hakkındaki güncel gelişmeleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."
Kaynak: Türkiye Gazetesi