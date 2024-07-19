Dünya genelinde yaşanan sorun sebebiyle Ajet'te biletleme ve rezervasyon işlemlerinde problemler yaşanıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme:

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19 Temmuz günü dünya genelinde meydana gelen sorun nedeniyle birçok şirkette erişim sorunlar ve aksaklıklar yaşandı. Ajet kullanıcıları ise çöktü mü, ne oldu merak ederken son duruma dair bilgi bekleniyor. Ajet, X hesabından açıklamada bulundu.