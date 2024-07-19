Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dünya genelinde yaşanan sorun sebebiyle Ajet'te biletleme ve rezervasyon işlemlerinde problemler yaşanıyor

Dünya genelinde yaşanan sorun sebebiyle Ajet'te biletleme ve rezervasyon işlemlerinde problemler yaşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya genelinde yaşanan sorun sebebiyle Ajet&#039;te biletleme ve rezervasyon işlemlerinde problemler yaşanıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Temmuz günü dünya genelinde meydana gelen sorun nedeniyle birçok şirkette erişim sorunlar ve aksaklıklar yaşandı. Ajet kullanıcıları ise çöktü mü, ne oldu merak ederken son duruma dair bilgi bekleniyor. Ajet, X hesabından açıklamada bulundu.

Avustralya'dan gelen kitlesel BT kesintisi haberi sebebiyle birçok şirkette sorun yaşanırken havayolları ve bankalarda da aksaklık yaşanıyor. Ajet'te meydana gelen sorunun ardından neden açılmadığı merak konusu oldu.

AJET ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 19 TEMMUZ?

Bugün sabah saatlerinde dünya genelinde yaşanan aksaklık nedeniyle Ajet biletleme ve rezervasyon işlemlerinde de sorun yaşandı.

X hesabından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Kamuoyuna Duyuru, Dünyada meydana gelen network problemi nedeniyle online biletleme, rezervasyon işlemleri ve çağrı merkezlerimizde geçici aksaklıklar meydana gelmiştir. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Yaşanan sorun hakkındaki güncel gelişmeleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emekli polis memuru dehşet saçtı! Önce cinayet sonra intihar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pegasus hacklendi haberleri doğru değil! Sun Express'ten MASAK mailleri geldi - HaberlerPegasus hacklendi haberleri doğru değil! Sun Express'ten MASAK mailleri geldiMicrosoft'un hacklendiğine dair bir açıklama yapılmazken Crowdstrike'dan dolayı çöktüğü ortaya çıktı - HaberlerMicrosoft'un hacklendiğine dair bir açıklama yapılmazken Crowdstrike'dan dolayı çöktüğü ortaya çıktıTürk Hava Yolları, bilgi sisteminde sorun yaşandığını açıkladı - HaberlerTürk Hava Yolları, bilgi sisteminde sorun yaşandığını açıkladıMASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyor - HaberlerMASAK mama lobisi raporuna göre bağışlar şahsi hesaplara gidiyorAhmet Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandı - HaberlerAhmet Bensiz, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atandıFenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu - HaberlerFenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu
Sonraki Haber Yükleniyor...