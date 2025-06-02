e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul not ve devamsızlık girişi
Okulların kapanmasına günler kala milyonlarca öğrenci e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Okul sistemi sayesinde öğrenciler not ve devamsızlık kayıtlarına kolaylıkla ulaşabiliyor.
Yaz tatili için geri sayım başlamışken e-Okul sisteminin kapanacağı tarih gündeme geldi. Not ortalaması ve devamsızlık durumunu merak eden öğrenciler e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını merak ediyor.
E-OKUL KAPANDI MI?
e-Okul sistemi henüz erişime kapanmadı. Okulların 20 Haziran Cuma günü tatil yapacak olması nedeniyle öğrenciler 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilecek.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
e-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olacak. Öğrenciler tarafından not girişinin tamamlanması e-Okul sisteminin kapanması anlamına gelse de yapılan güncellemeyle karne basım gününe kadar devamsızlık ve not bilgileri sisteme girilebilecek.
E-OKUL DEVAMSIZLIK GİRİLİYOR MU?
e-Okul sisteminin açık olmasından dolayı karne basım gününe kadar öğrencilerin devamsızlık günleri okul yönetimine bağlı olarak e-Okul sistemine girilecek.
E-OKUL NOT GİRİLİYOR MU?
Okullarda 2.dönem 2.ortak sınavların devam etmesinden dolayı sınav puanları e-Okul sistemine giriliyor.
KARNELER NE ZAMAN BASILIR?
Karne basım günleri okul yönetmeliklerine bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle okullarda karneler okulların kapanmasından bir gün önce basılıyor.