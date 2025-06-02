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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul not ve devamsızlık girişi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul not ve devamsızlık girişi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların kapanmasına günler kala milyonlarca öğrenci e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Okul sistemi sayesinde öğrenciler not ve devamsızlık kayıtlarına kolaylıkla ulaşabiliyor.

Yaz tatili için geri sayım başlamışken e-Okul sisteminin kapanacağı tarih gündeme geldi. Not ortalaması ve devamsızlık durumunu merak eden öğrenciler e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını merak ediyor. 

E-OKUL KAPANDI MI?

e-Okul sistemi henüz erişime kapanmadı. Okulların 20 Haziran Cuma günü tatil yapacak olması nedeniyle öğrenciler 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilecek.

e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul not ve devamsızlık girişi - 1. Resim

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olacak. Öğrenciler tarafından not girişinin tamamlanması e-Okul sisteminin kapanması anlamına gelse de yapılan güncellemeyle karne basım gününe kadar devamsızlık ve not bilgileri sisteme girilebilecek.

E-OKUL DEVAMSIZLIK GİRİLİYOR MU?

e-Okul sisteminin açık olmasından dolayı karne basım gününe kadar öğrencilerin devamsızlık günleri okul yönetimine bağlı olarak e-Okul sistemine girilecek.

e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? e-Okul not ve devamsızlık girişi - 2. Resim

E-OKUL NOT GİRİLİYOR MU?

Okullarda 2.dönem 2.ortak sınavların devam etmesinden dolayı sınav puanları e-Okul sistemine giriliyor.

KARNELER NE ZAMAN BASILIR?

Karne basım günleri okul yönetmeliklerine bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle okullarda karneler okulların kapanmasından bir gün önce basılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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