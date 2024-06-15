Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eczaneler arefe günü saat 09.00 ile 13.00 aralığında çalışacak

Eczaneler arefe günü saat 09.00 ile 13.00 aralığında çalışacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eczaneler arefe günü saat 09.00 ile 13.00 aralığında çalışacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban bayramının gelmesiyle beraber vatandaşlar arefe günü eczanelerin açık olup olmadığını araştırırken saat kaça kadar açık merak ediyor. Bu sene arefe günü 15 Haziran'a gelirken Eczacı Odası, çalışma saatlerini duyurdu.

16 Haziran günü Kurban bayramının ilk günü olurken 2 günlük idari izinle beraber tatil toplamda 9 güne çıktı. Vatandaşlar akın akın tatile giderken eczaneler arefe günü çalışıyor mu merak edilirken bayramda açık mı araştırıldı.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler 09.00-13.00 aralığında hizmet verirken 13.00'ten sonra nöbetçi eczaneler açık olacak. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"15 Haziran Cumartesi (Arife) günü eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir. Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."
 
Eczaneler arefe günü saat 09.00 ile 13.00 aralığında çalışacak - 1. Resim

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil sayılması sebebiyle bayramdan eczaneler kapalı olurken nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Eczaneler arefe günü saat 09.00 ile 13.00 aralığında çalışacak - 1. Resim

15 HAZİRAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo şirketleri, bayramlarda ve resmi tatillerde çalışmazken arefe günü yarım gün olarak hizmet verecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Montella çok hırslı: Sonuna kadar savaşacağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün Milletler Ligi’nde üçüncü maçı Türkiye ile Çin arasında olacak - HaberlerBugün Milletler Ligi’nde üçüncü maçı Türkiye ile Çin arasında olacak15 Haziran arefe günü PTT yarım gün çalışacak - Haberler15 Haziran arefe günü PTT yarım gün çalışacakGaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan görevi bıraktı - HaberlerGaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan görevi bıraktı1 mart 2024'te gerçekleşen kazanın ardından eylem tok ve oğlu yakalandı Eylem Tok olayı nedir? - Haberler1 mart 2024'te gerçekleşen kazanın ardından eylem tok ve oğlu yakalandı Eylem Tok olayı nedir?Adalet Bakanı Tunç, kırmızı bültenle aranan Eylem Tok ve oğlunun iade talebi kapsamında yakalandığını açıkladı - HaberlerAdalet Bakanı Tunç, kırmızı bültenle aranan Eylem Tok ve oğlunun iade talebi kapsamında yakalandığını açıkladı14 Haziran Aydın'da yangın söndürme çalışmalarında bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü - Haberler14 Haziran Aydın'da yangın söndürme çalışmalarında bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...