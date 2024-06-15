Eczaneler arefe günü saat 09.00 ile 13.00 aralığında çalışacak

Kurban bayramının gelmesiyle beraber vatandaşlar arefe günü eczanelerin açık olup olmadığını araştırırken saat kaça kadar açık merak ediyor. Bu sene arefe günü 15 Haziran'a gelirken Eczacı Odası, çalışma saatlerini duyurdu.

15 Haziran Cumartesi arefe günü kargolar yarım gün olarak hizmet verecek

15 Haziran Cumartesi arefe günü kargolar yarım gün olarak hizmet verecek

16 Haziran günü Kurban bayramının ilk günü olurken 2 günlük idari izinle beraber tatil toplamda 9 güne çıktı. Vatandaşlar akın akın tatile giderken eczaneler arefe günü çalışıyor mu merak edilirken bayramda açık mı araştırıldı.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler 09.00-13.00 aralığında hizmet verirken 13.00'ten sonra nöbetçi eczaneler açık olacak. Yapılan açıklama şöyle oldu:

"15 Haziran Cumartesi (Arife) günü eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak, 13.00 sonrası ise sadece nöbetçi eczanelerimiz hizmet verecektir. Bayram günlerinde mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil sayılması sebebiyle bayramdan eczaneler kapalı olurken nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

15 HAZİRAN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo şirketleri, bayramlarda ve resmi tatillerde çalışmazken arefe günü yarım gün olarak hizmet verecek.