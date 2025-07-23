EKPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) son olarak 2024 yılında geçekleşti. Adaylar, 4 yıl geçerli olan ve iki yılda bir düzenlenen EKPSS ne zaman merak ediyor.

Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesi için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştiriliyor.

81 ilde düzenlenen ve engel gruplarına özel süre ve yardımcı hizmetlerle uygulanan EKPSS, kamu personeli olma hayali kuran binlerce engelli birey için fırsat sunuyor.

E-KPSS NE ZAMAN?

Son e-KPSS 2024 yılında, ÖSYM’nin takvimine göre 28 Nisan Pazar günü uygulandı. Sınava girmek isteyen adaylar EKPSS ne zaman merak ediyor. İki yılda bir gerçekleşen sınavın bir sonraki oturumu 2026 yılında yapılacak. Ancak kesin tarih henüz belli olmadı. ÖSYM 2026 sınav takvimi duyuruları ile netleşecek.

2026 EKPSS NE ZAMAN?

2026 EKPSS’nin kesin tarihi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sınavın iki yılda bir düzenlenmesi ve önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde tutulursa sınavın, Nisan veya Mayıs 2026’da yapılması bekleniyor.

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi 2025 yılının son çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

EKPSS HER YIL VAR MI?

EKPSS, KPSS’den farklı olarak her yıl değil, iki yılda bir düzenleniyor. Bu nedenle 2025’te EKPSS sınavı olmayacak. Bir sonraki sınav 2026’da gerçekleşecek.

EKPSS sonuçları 4 yıl geçerli olduğu için, 2024 sınavına giren adaylar 2028’e kadar yerleştirme süreçlerinden faydalanabilecek.

EKPSS İLE KPSS ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

EKPSS, engelli bireyler için düzenlenirken KPSS tüm adaylara açıktır. EKPSS iki yılda bir yapılır, sonuçları 4 yıl geçerlidir ve engel gruplarına özel süre veya yardımcı hizmetler sunar.

KPSS ise her yıl düzenlenir, sonuçları 2 yıl geçerlidir ve ek oturumlar içerir.

EKPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

En az yüzde 40 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS'nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilir.