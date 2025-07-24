Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında?

Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında?
Eskişehir, Seyitgazi, Orman Yangını, Şehit, Genç, Evlilik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları esnasında şehit olan Tolunay Kocaman, işe yeni başladığı ve dokuz gün önce evlendiği ortaya çıktı. Düğününe ise Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe katılmıştı. Ardından Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında? sorusu gündeme geldi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmeye çalışan emekçilerden biri de Tolunay Kocaman'dı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan Tolunay Kocaman hayatını kaybetti. Peki, Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında?

Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında? - 1. Resim

ESKİŞEHİR'DE ŞEHİT OLAN TOLUNAY KOCAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eskişehir orman yangınında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük bir yasa boğdu.

Tolunay Kocaman'ın balayının ardından göreve yeni başlamış olduğu ifade edildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Kocaman'ın ölümü, sadece ailesini değil, tüm bölge halkını derinden etkiledi.

Tolunay Kocaman'ın kaç yaşında olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor... Koruma altındaki kuşlar arasında... Çocuklar yaralı halde bulduAkdeniz'de tedirgin eden görüntü! Sebebi bilinmiyor, müsilajı andırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaybolan Rus uçağı bulundu mu, ölü var mı? An-24 tipi uçak 49 kişiyi taşıyordu! - HaberlerKaybolan Rus uçağı bulundu mu, ölü var mı? An-24 tipi uçak 49 kişiyi taşıyordu!24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldı - Haberler24 temmuz a101 kataloğu 2025! Kamp sehpası, tiny house, sörf ve kano seti raflarda yerini aldıMalezya uçağı bulundu mu? Rus yolcu uçağının kaybolması ile gündeme geldi - HaberlerMalezya uçağı bulundu mu? Rus yolcu uçağının kaybolması ile gündeme geldiBulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler? - HaberlerBulgaristan Schengen vizesi nasıl alınır, vize kolaylığında şartlar neler?Sercan Ütni kimdir? Sercan Ütni orman yangınında hayatını kaybetti - HaberlerSercan Ütni kimdir? Sercan Ütni orman yangınında hayatını kaybettiNazlı Sarp kimdir, neden öldü? - HaberlerNazlı Sarp kimdir, neden öldü?
Sonraki Haber Yükleniyor...