Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2025 09:55 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 09:55 - Güncelleme:

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları esnasında şehit olan Tolunay Kocaman, işe yeni başladığı ve dokuz gün önce evlendiği ortaya çıktı. Düğününe ise Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe katılmıştı. Ardından Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında? sorusu gündeme geldi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmeye çalışan emekçilerden biri de Tolunay Kocaman'dı. Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan Tolunay Kocaman hayatını kaybetti. Peki, Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kimdir, kaç yaşında? ESKİŞEHİR'DE ŞEHİT OLAN TOLUNAY KOCAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Eskişehir orman yangınında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük bir yasa boğdu.

Tolunay Kocaman'ın balayının ardından göreve yeni başlamış olduğu ifade edildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Kocaman'ın ölümü, sadece ailesini değil, tüm bölge halkını derinden etkiledi. Tolunay Kocaman'ın kaç yaşında olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. İlgili Haber Sercan Ütni kimdir? Sercan Ütni orman yangınında hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin