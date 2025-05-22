Eşref Rüya 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşref, Nisan'a atış yapmayı öğretiyor

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir'in yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, 21 Mayıs Çarşamba akşamı 9.bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Final sahnesinde Çiğdem, Nisan'ın belemediği bir hamle yapmasıyla şoke olur. Heyecanlı bölümün geri bırakılmasının ardından gözler 10. yeni bölüm fragmanına çevrildi.

Eşref Rüya son bölümünü Kanal D 'nin internet sitesinden izleyebilirsiniz. 21 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan dizi izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı.

Dizinin son bölümünde, Afra ile birlikte plan yapan Nisan, Atıf'ı kurtardı. Ancak bu kaçış Çiğdem'in gelişiyle eksik kaldıı. Nisan Atıf'ı kurtarmak için Çiğdem'e silah çekti. Heyecan dolu sahnede, yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

EŞREF RÜYA 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya dizisini yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda izleyiciler Eşref’in Nisan’a silah kullanmayı öğrettiği anlara şahit oluyor.

Eşref’in Nisan’a silah kullanmayı öğrettiği anlar sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya 10. bölüm fragmanı ile izleyiciyi heyecanlandırdı.

EŞREF RÜYA 10.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EŞREF RÜYA 10.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşref Rüya'nın 10.bölümün fragmanına bakıldığında bir çiftlik bahçesinde Eşref Nisan'a atış yapmayı öğrettiğini görüyoruz. İki arasında yakınlaşma git gide artsa da Nisan'da da değişiklikler gözlemliyoruz.

Özellikle Nisan'ın Çiğdem'e karşı boyun eğmemeye başlaması bu farklılıklardan bir tanesidir. Eşref ise Nisan'ın yıllardır aradığı kadın Rüya olduğunu öğrenmesi an meselesidir. Bu gerçeği öğrendikten sonra ikili arasında nasıl bir gelişme yaşanacağını ilerleyen bölümlerde göreceğiz.