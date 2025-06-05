Eşref Rüya 12.bölüm fragmanı yayında mı? Eşref sonunda aşkını itiraf etti

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya, 11.bölümüyle 4 Haziran 2025 akşamı izleyicisiyle bir araya geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Eşref Rüya dizisinde heyecan gitgide artmaya başladı. Yeni bölüm fragmanı ise merak konusu haline geldi.

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. 11. bölümde yaşanan çarpıcı olaylarıdan sonra, gözler 12. bölüm fragmanına çevrildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Eşref Rüya 12. bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya 12. bölüm fragmanı yayınlandı. 11 Haziran Çarşamba günü Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü Kanal D'de 20.00'da yayınlanacak.

Eşref Rüya dizisinin 12. bölüm fragmanında Nisa ve Eşref'in diyaloğu ise izleyicileri ekrana kilitlendi.

Eşref'in babası "Hayırdır bir şey mi oldu?'' diye sorar. Eşref, babasına ''Sevdaya düştüm baba'' diye cevap verir.

Farklı bir sahnede ise Nisa Eşref'e ''Gidecek misin?" yine sorusunu yönelttiğinde aldığı cevap karşısında donup kalır. Eşref Nisa'ya ''Bu sefer sen de benimle geliyorsun, yürü gidiyoruz.'' der.

EŞREF RÜYA 12.BÖLÜ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nisan, Eşref'e " Biz seninle güzel şeylerden hiç konuşamayacak mıyız?" diye soracak. Eşref'in bu soruya verdiği cevap ise Nisan'ı şoke eder.

Nisan, Eşref'i beklemedik bir yerden vuru ve kendisinin hayatının onun güzelleştirdiğinin altını çizerek" Sen varsın" der.

Öte yandan aşiretler ile Eşref'in adamlarının arasında çatışmalar devam ediyor. Kahvehanede buluşan Eşref ve Kadir hesaplaştı. Kadir her ne kadar Eşref'i tuzağa çektiğini zannetse de asıl tuzağa kendisi düşecek. Eşref, " Beni aptal sanman beni çok üzdü Kadir" sözleri ise izleyicilerin beğenisini kazandı.