Eşref Rüya bugün var mı, 12.bölümde neler olacak? 11 Haziran Çarşamba Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya 12.bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Eşref'in Nisa'ya olan aşkını itiraf etmesi üzerine ikili dönüşü olmayan bir yola girer. Heyecanın zirvede olduğu Eşref Rüya'nın bugün olup olmadığı ve yeni bölümün yayınlanacağı tarih merak ediliyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, aksiyon ve dram dolu hikayesiyle Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Eşref Rüya'nın 12.bölüm 2.fragmanının yayınlamasıyla beraber büyük merak uyandırdı.

Eşref, Rüya'dan sonra ilk kez nisan'a karşı yoğun duygular besler. Bu hislerin farkında olan Eşref, şaşkınlığını da gizleyemez. Yeni bir dönemece giren ikilinin akıbeti merak konusu oldu. Eşref Rüya bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

EŞREF RÜYA BUGÜN VAR MI?

Eşref Rüya, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında 12.bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Yani Eşref Rüya bugün yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Kurban Bayramı geride kalmasıyla bu hafta dizilerin yeni bölümü normal yayın saatinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu nedenle Eşref Rüya bugün vardır.

Sosyal medyayı sıkı takip edenler 12.bölüm için beklemeye başladı. Dizinin 7.bölümünden itibaren Kanal D'nin resmi sitesinde ve bir gü sonra Amazon Prime Video'da yayınlanması da dikkat çekti.

Dizinin hayranları, Eşref Rüya'nın yeni bölümünü kaçırmamak adına sosyal medya hesaplarını ve Kanal D'nin yayın akışını takip ediyor.

EŞREF RÜYA 12.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşref Rüya'nın 12.bölümünde Eşref ve Nisan duygularını itiraf ediyor. Birbirlerine karşı olan hisleri artık geri dönülemez bir noktaya ulaşır. Nisan, Eşref'in tehlikeli dünyasından kendine yer bulmak istemese de aşktan kaçamaz.

Eşref ile bir gelecek hayal etmekten kendini alıkoyamayan Nisan, tüm duvarlarını yıkmaya karar verir.

Yetimler tarafından Eşref'in başa geçişi için bir tören düzenlenecektir. Kadi her an ifşa olabilmenin eşiğindedir. Çaresiz içinde kalan Kadir, Çiğdem'in planına dahil olmak zorunda kalır.

Eşref ise hem Nisan'ı hem de yeraltı dünyasındaki durumu hakkında ikilemdedir. Vereceği karar bu bölümde izleyicileri şaşkına çevirecektir.

11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

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