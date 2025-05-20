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Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Tekrar bölümü izleyenleri meraklandırdı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Tekrar bölümü izleyenleri meraklandırdı!
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Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya dizisi, bu hafta izleyicileri kararsız bıraktı. 21 Mayıs tarihli yayın akışında dizinin yer alıp almadığı merak konusu olurken, Salı günü ekrana gelen tekrar bölümü ise Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu sorularını gündeme taşıdı.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı son bölümün ardından izleyiciler, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 21 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde Eşref ve Nisan karakterleri, kendilerini büyük bir tuzağın ortasında bulacak. Eşref, Nisan’ı korumaya çalışırken, aynı zamanda içlerinden birinin ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Merakla beklenen yeni bölümde tansiyon oldukça yüksek.

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Tekrar bölümü izleyenleri meraklandırdı! - 1. Resim

EŞREF RÜYA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Eşref Rüya, her hafta Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı günden bu yana güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla adından söz ettiren dizi, izleyiciden tam not aldı. Aksiyon ve dram unsurlarını bir arada barındıran Eşref Rüya Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı projede, her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen sürpriz gelişmelere yer veriliyor.

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Tekrar bölümü izleyenleri meraklandırdı! - 2. Resim

EŞREF RÜYA BU HAFTA YOK MU?

Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü, 21 Mayıs Salı akşamı Kanal D ekranlarında yer alınca, birçok izleyici bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı. Sosyal medyada “ Eşref Rüya bu hafta yeni bölüm var mı?” sorusu gündem oldu.

Dizinin sadık takipçilerini sevindirecek haber ise netleşti: Eşref Rüya bu hafta da yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Tekrar bölümü yalnızca önceki bölümü kaçıranlar veya hatırlamak isteyenler için yayınlandı. Yeni bölüm, her zamanki yayın günü olan Çarşamba akşamı 21 Mayıs 2025 saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu hafta yok mu? Tekrar bölümü izleyenleri meraklandırdı! - 3. Resim

KANAL D 21 MAYIS ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri – Tekrar Bölüm

09:00 Neler Oluyor Hayatta? – Yeni Bölüm

11:00 Yaprak Dökümü – Tekrar Bölüm

13:30 Gelinim Mutfakta – Yeni Bölüm

16:45 Arka Sokaklar – Tekrar Bölüm

18:30 Kanal D Ana Haber – Canlı

20:00 Eşref Rüya Yeni Bölüm

00:15 Arka Sokaklar – Tekrar

02:45 Yargı – Tekrar

04:45 Poyraz Karayel – Tekrar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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