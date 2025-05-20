Ankara'da bugün birçok ilçede planlı su kesintileri meydana geldi. Yaşanan su kesintileri sebebiyle vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya başladı. Etimesgut, Sincan, Beypazarı ilçelerinde yaşanan su kesintileri yaşanıyor. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ planlı su kesintisi programı...

Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu. Etimesgut,Sincan, Beypazarı ilçelerinde meydana gelen su kesintilerinden birçok mahalle etkilenmaye başladı.

Yaşanan su kesintisi sebebiyle vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna cevap aramaya devam ediyor. İşte ASKİ planlı su kesintisi programı ve suların geleceği tarihi...

ANKARA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından bugün 3 ilçede planlı su kesintileri yapılıyor. Yaşanan arızaları gidermek için yapılan su kesintilerinden belli başlı ilçeler etkilendi.

Etimesgut ilçesinde 23:55'de, Beypazarı'nda 17.00'da, Sincan ilçesinde ise 23.55'te sular gelecek.

ASKİ 20 MAYIS PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 20.05.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe mahallesi Hacılar Köprüsü Sokakta oluşan su arızası sebebiyle su kesintisi yapılacaktır verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe mahallesi Hacılar Köprüsü Sokak Ayvaşık Alparslan Türkeş Bulvarı Ve Civarı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 20.05.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi İstasyon Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Atakent Mahallesi, Topçu Mahallesi, Elvan Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 20.05.2025 15:10:00

Tamir Tarihi: 20.05.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi İstasyon Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ahi evran mahallesi, istasyon mahallesi, plevne mahallesi ve atatürk mahallesi tamam.