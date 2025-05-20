ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 20.05.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 20.05.2025 23:50:00
Detay: Etimesgut İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi içinde içmesuyu hattının deplase çalışması yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı , özür dileriz.
Etkilenen Yerler: İstasyon Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari Mahallesi, Piyade Mahallesi, 30 Ağustos Mahallesi, Alsancak Mahallesi, Elvan Mahallesi