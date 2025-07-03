Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz evde bakım maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte engelli maaşlarında da artış yaşandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte 2025 Temmuz evde bakım maaş zammı...

Evde bakım maaşı Temmuz 2025 ayında belli oldu. Enflasyon oranlarının açıklanması üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 16,67 iken, memurlara gelecek olan zam oranı ise yüzde 15,57 olarak belirlendi.

Böylelikle memur zammı da netleşti. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 15,57 oranında zam alacak. Memur maaşlarına gelen yüzde 15,57'lik zam ile beraber evde bakım maaşı da arttı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşına yüzde 15,57 oranında zam gelmesinin ardından 10 bin 124 liradan 11 bin 699 liraya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam yüzde 16,67 olurken, memurlara gelecek olan zam oranı ise yüzde 15,57 olarak hesaplanması evde bakım maaşlarının da artmasını sağladı. Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşlarının zamlı bir şekilde hesaplara geçmesi bekleniyor.