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Evde bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım ücreti zammında son gelişmeler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Evde bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım ücreti zammında son gelişmeler
Evde Bakım, Zam, Enflasyon, Memur Maaşı, Sosyal Yardım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Temmuz ayının gelmesiyle evde bakım maaşı alan vatandaşlar zam beklentilerini araştırıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek zam oranı, memur maaş katsayısına bağlı olarak evde bakım maaşını da etkileyecek. Evde bakım maaşına zammında son gelişmeler merak ediliyor.

Evde bakım maaşı, 2025 Temmuz'da yapılacak zamla yeniden gündeme geldi. Memur maaşlarına bağlı olarak her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen ödemeler, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanmasıyla zam oranı netleşecek. 

EVDE BAKIM MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Evde bakım maaşına 2025 Temmuz'da zam yapılacak. TÜİK 3 Temmuz  Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri ile memur maaşlarına uygulanacak zam oranı belli olacak.

Buna göre, evde bakım maaşı memur maaş katsayısına bağlı olarak sosyal yardım ödemelerini doğrudan etkileyecek. Evde bakım maaşı memur zammına paralel olarak artış gösteriyor. 

Evde bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım ücreti zammında son gelişmeler - 1. Resim

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK 2025?

10 bin 125 TL olarak ödenene evde bakım maaşı, 2025 Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 729 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Tahminler memur maaş zammına yapılması beklenen yüzde 15,84'lük zam oranına göre yapıldı.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09'luk orana Haziran ayı için tahmin edilen yüzde 1,61'lik artışın eklenmesiyle bu rakamın ortaya çıktığını ifade etti. 

Zamlı evde bakım maaşının Temmuz ayının 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. 

Evde bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım ücreti zammında son gelişmeler - 2. Resim

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için belirli şartlar gerekiyor. 

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekmekte. 

Ayrıca, engelli bireyin sağlık kurulu raporunda "ağır engelli" veya "tam bağımlı" ibaresinin bulunması gerekiyor. 

Evde bakım maaşına zam gelecek mi, ne kadar olacak? Evde bakım ücreti zammında son gelişmeler - 3. Resim

Başvurular ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılıyor.

Başvuru için gerekli belgeler arasında, başvuru dilelçesi, engelli kişinin sağlık kurulu raporu, kimlik fotokopileri, ikametgah belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler, engelli bireye ait iki adet fotoğraf ve varsa vasi belgesi gerekiyor. Ayrıca engelli kişinin öğrenim durumu gösteren belge veya anne-baba boşanmışsa mahkeme kararı talep ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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