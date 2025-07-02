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Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'e çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK&#039;e çevrildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK tarafından açıklanacak oranlara çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasıyla beraber başta memur ve emekli maaş zamları olmak üzere birçok ekonomik kalemleri direkt olarak etkileyecektir. Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih ve saat...

Haziran ayı enflasyon rakamları için kritik gün geldi. Haziran ayı enflasyon verileri ile memur ve emekli maaş zamlarındaki enflasyon farkı da açıklığa kavuşacak.

Peki, 2025 Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, 6 aylık enflasyon farkının belli olacağı o tarih...

Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'e çevrildi - 1. Resim

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon farkları her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Yani, Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Yarın Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca vatandaşın maaş ve geçim planları da şekillenecektir.

Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'e çevrildi - 2. Resim

MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI!

TCMB başta olmak üzere reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonel kişilerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleşen haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni paylaştı. 

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e kadar geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ayın ardından yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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