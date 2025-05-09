Evde bakım maaşı sorgulama ekranı: Evde bakım maaşı yattı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 13:13 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 13:18 - Güncelleme:

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Mayıs ayı evde bakım yardımının yatacağı tarih ise merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere sağlanan evde bakım maaşı, her ayın 15’inde düzenli olarak yatırılıyor.

Evde bakım maaşlarının hesaplara geçeceği tarih milyonlarca vatandaş tarafından merak edilip araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım aylığı, bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için sağlanıyor. EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI MAYIS AYI? Mayıs ayı Evde bakım yardımının hesaplara yatıp yatmadığı merak edildi. İhtiyaç sahibi ailelere bakanlık tarafından ödenen evde bakım maaşı, her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatıyor. EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI: EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR? Evde bakım maaşı alan kişiler, yardımlarının yatıp yatmadığını e-Devlet internet sitesi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını şu adımları takip ederek öğrenebilirsiniz: 1.⁠ ⁠e-Devlet sistemine giriş yapın.

2.⁠ ⁠“Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasına gidin.

3.⁠ ⁠T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak ödeme durumunu kontrol edin. EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2025 Ocak zammı ile evde bakım yardımları yüzde 11,54 oranında zamlandı. Yapılan zamla birlikte evde bakım maaşları günümüzde, 10.125 TL olarak hesaplara yatıyor. İlgili Haber "Para kazanmak için yapmıyoruz" dediler! Emekli maaşıyla yapıyorlar...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi