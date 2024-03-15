Evde Bakım Parası 15 Mart'ta hesaplara yattı

Evde bakım maaşı 2024 son dakika gelişmesi yaşandı. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında veriliyor. Peki, mart ayı evde bakım parası yattı mı? 2024 Şubat evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte detaylar.

2024 yılında hesaplara yatırılmaya devam eden evde bakım aylığı 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Son durumda 5 bin 97 TL olan Evde Bakım Yardımı 2024 Ocak-Temmuz döneminde 7 bin 608 TL oldu. Evde bakım maaşları bugün yatar mı? Engelli evde bakım parası ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapılıyor. Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor.

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Öte yandan BAKIYE yazıp 4747’e SMS atarak da evde bakım maaşı sorgulama yapılabiliyor.