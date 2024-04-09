Exxen kullanıcıları erişim ve yayın sorunu yaşıyor

Exxen platformuna erişim sağlayamayan bazı kullanıcılar Exxen çöktü mü? Exxen açılmıyor? Exxen maç yayınlanacak mı? gibi soruları yöneltti. İşte Exxen çöktü mü? ile ilgili detaylar…

Exxen platformu bu akşam Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını yayınlama planları yaparken bazı kullanıcılar erişim sorunuyla karşılaştı. Maçın başlama saati yaklaşırken Exxen'e giriş yapamayan kullanıcılar platformun çöktüğünü iddia etti.

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Şampiyonlar Ligi'nin heyecanla beklenen maçı Türkiye saatiyle 22.00'de Exxen üzerinden izlenebilecek. Ancak maçın başlamasına az bir süre kala yaşanan erişim sorunu futbol tutkunlarını endişelendiriyor. Exxen yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmezken sorunun kaynağı ve çözümü konusunda net bilgiler henüz paylaşılmadı.

EXXEN MAÇ YAYINLANACAK MI?

Öte yandan, Real Madrid-Manchester City maçının TV8,5 kanalından yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsizliğini koruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken futbolseverler alternatif yayın seçenekleri üzerinde duruyor.

Exxen kullanıcılarının yaşadığı erişim sorunu ve maç yayınının akıbetiyle ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.